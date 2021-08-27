Анонс газеты «Приднестровье» на 28 августа

Публикации свежего субботнего номера главной газеты республики в этот раз посвящены наступающему Дню знаний, который в этом году пройдет в «очном» режиме, 30-летию женского забастовочного движения, секретам счастливой семейной жизни и многим другим событиям и темам, которые волнуют приднестровцев.

В народе говорят: «Создать семью несложно, сложно ее сохранить». О том, как это удалось сделать семье Островарь из Каменки, читайте в заметке «Составляющие крепкой семьи».

Наконец, наши дети снова идут в школу. Чтобы встречаться со своими одноклассниками лицом к лицу, чтобы сидеть на уроках, соприкасаясь локтями, влюбляться в девочек из соседних классов, болтать на уроках и получать за это настоящий, не виртуальный выговор от учителя в дневник ручкой с самой красной пастой на свете. Скоро все снова будет как раньше, будет по-настоящему. О том, как мы все рады этому событию и как стоит себя вести, чтобы оно продлилось, в материале «Здравствуй, школа! Я скучал…»

С 2020 года систему образования сотрясают серьезные перемены. Конечно, мы склонны винить в этом пандемию, однако они и без нее рано или поздно должны были произойти. Крупнейший мировой сбой за всю мировую историю образовательной системы констатировали в ООН. Пандемия затронула обучения 94% учащихся, то есть 1,58 миллиарда детей и молодых людей в 200 странах мира. В статье «Что год учебный нам готовит?» Андрей Павленко размышляет о том, что будет в приднестровских школах в 2021-2022 гг.

1 сентября в 1991 году на площади перед Домом Советов Тирасполя собрались тысячи женщин, чтобы, не колеблясь, подставить свои хрупкие плечи и повести за собой мужчин, которые на какое-то время будто оцепенели после ареста лидера Игоря Смирнова и его соратников. ОСТК поручил мне и Светлане Мигуле возглавить этот митинг. Взяв в руки мегафон, мы вышли к женщинам и рассказали о нагрянувшей беде. Затем выступали все желающие, предложения которых вошли в резолюцию митинга. Так началась «рельсовая блокада», — рассказывает председатель женского забастовочного комитета Галина Степановна Андреева. Статья посвящена 30-летию создания женского движения в Приднестровье.

Каждый из нас что-то преодолевает. У каждого своя война, на которой он сражается, год ли, целую ли жизнь. И у каждого оно свое, преодоление. И никакое не легче, и не «мне бы твои проблемы». О том, как справляться с жизненными трудностями и как к ним относиться, порассуждаем вместе с автором газеты «Приднестровье» Татьяной Астаховой-Синхани в материале под рубрикой «Личное отношение» — «О преодолении».

Вдохновение может прийти к человеку, независимо от его возраста и опыта в написании поэзии или прозы. Газета продолжает искать талантливых авторов, при этом не забывая и об опытных мастерах пера, — с ними читатели встретятся на литературной странице «Приднестровья».

Газета продолжает вести диалог с читателями в традиционной рубрике «Форум». Трибуна общения». Люди интересуются, будет ли дистанционное обучение в этом году, смогут ли приднестровские пенсионеры получить российские выплаты, а также сетуют на нескошенную амброзию, транспортные проблемы. Ответы на заданные ранее вопросы — в подрубрике «Нам отвечают»

Традиционно в номере гороскоп, календарь магнитных бурь на сентябрь и истории одного дня.