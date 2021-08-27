Для тех, кто любит родной край

Одна из самых любимых читателями республиканской газеты «Приднестровье» рубрик – «Милая малая родина». Она выдержала испытание временем и стала настолько популярной, что в редакции решили из опубликованных на страницах газеты «путевых заметок» составить книгу.

Ее первое издание было выпущено два года назад к четвертьвековому юбилею газеты. В ней более 49 очерков о сельских населенных пунктах ПМР, которые до этого были опубликованы на газетных полосах.

Сегодня в ГУ «Приднестровская газета» презентовали второй выпуск сборника «Милая малая родина». В числе почетных гостей презентации советник Президента Павел Прокудин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Кравец, начальник госслужбы управления документацией и архивами Зинаида Тодорашко, директор агентства по туризму Анна Миколишина, председатель Общественной палаты Владимир Ладункин и др.

Размещенные во втором издании книги 43 очерка являются своеобразным срезом жизни сельских населенных пунктов Приднестровья. Это история и сегодняшний день больших и малых сел и поселков. Главные герои зарисовок, конечно же сельские жители, с их чаяниями, мыслями, взглядами, планами и повседневными заботами. Каждая публикация добавляет в галерею портретов новое поселение, у каждого из которых – своё лицо.

Исторические факты, познавательные краеведческие материалы, наверняка, окажутся интересными не только местным жителям, прежде всего, школьникам, но и туристам, посещающим нашу республику.

Все участники презентации получили в подарок новую книгу.