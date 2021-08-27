Читиць ын нумэрул дин сымбэтэ, 28 аугуст, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Тоць чей каре ау дорит сэ адресезе спечиалиштилор ынтребэрь каре ый преокупэ де проблемеле де репродучере ау путут сэ о факэ ын кадрул Зилей ушилор дескисе, организате де Чентрул Републикан ал Мамей ши Копилулуй. Медичий ау ворбит ши деспре импортанца сэнэтэций репродучерий ши а планификэрий фамилией. Детилий гэсиць ын артиколул «Зиуа ушилор дескисе ла Чентрул Мамей ши Копилулуй».

Уний студенць ай УСН «Т.Шевчеко», ын вара ачаста, де пе бэнчиле факултэций ау мерс директ ын табере, дар ну ла одихнэ, чи ла мункэ, фиинд сигурь кэ, петрекынду-шь ваканца ын антуражул копиилор, вор кыштига ну нумай ун бан. Тирасполяна Анастасия Борта зилеле куренте а ревенит акасэ дин Булгария, унде а лукрат ын табэра де одихнэ пентру копий «Спарта» ын база унуй контракт де мункэ. Дин артиколул «Ку о експериенцэ ноуэ ши ку мулте сперанце» вець афла май мулте деталий.

Ну примул ан пе пяца нистрянэ ышь оферэ сервичииле «Студиоул таванелор екстенсибиле», партичипант ла акциуня «Прокураць марфэ нистрянэ!». Професионалисмул есте принчипалул критериу пентру евалуаря мунчий ачестей компаний. Ын ачест тимп, клиенций ау фост конвиншь кэ ли се поате ынкрединца организаря спациулуй де таван де орьче комплекситате! Ын артиколул «Тинерь, енерӂичь ши ку мулте идей» вець афла кум фондаторул компанией, Андрей Ковалчук шь-а дескис афачеря.

Програмаре, моделаре 3D, скемотехникэ — тоате ачестя тинерий рыбницень ле вор депринде ла Чентрул де Дезволтаре Иноватоаре ши Технолоӂий, каре а фост дескис пе база филиалей рыбницене а Университэций де Стат Нистрене. Ын артиколул «Технолоӂий авансате. Кум сэ ле деприндем?» вець афла май мулте деталий.