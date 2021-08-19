Результаты мониторинга цен в республике в сравнении с сопредельными государствами

Информация о минимальных ценах на продовольственные товары на внутреннем рынке Приднестровской Молдавской Республики, в Республике Молдова и Украине по состоянию на 5 августа 2021 года: Приложение № 1

Сравнительная таблица действующих тарифов на услуги газоснабжения в Приднестровской Молдавской Республике, Российской Федерации, Украине и Республике Молдова по состоянию на 5 августа 2021 года: Приложение № 2

Сравнительная таблица действующих тарифов на услуги в сфере электроэнергетики в Приднестровской Молдавской Республике, Российской Федерации, Украине и Республике Молдова по состоянию на 5 августа 2021 года: Приложение № 3

Сравнительная таблица действующих тарифов на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение) в Приднестровской Молдавской Республике, Российской Федерации, Украине и Республике Молдова по состоянию на 5 августа 2021 года: Приложение № 4

Сравнительная таблица действующих тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализация) в Приднестровской Молдавской Республике, Российской Федерации, Украине и Республике Молдова по состоянию на 5 августа 2021 года: Приложение № 5

Сравнительный анализ применяемых и предельных уровней тарифов на услуги по содержанию и ремонту (включая капитальный) жилищного фонда, санитарному содержанию зданий и прилегающих территорий, наём государственной и муниципальной жилой площади в 2021 году: Приложение № 6

Информацию о ценах на ГСМ в Приднестровской Молдавской Республике, а также в сопредельных государствах (Республика Молдова и Украина) по состоянию на 5 августа 2021: Приложение № 7

Информация предоставлена Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики по состоянию на 5 августа 2021 года.