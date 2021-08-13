Анонс газеты «Приднестровье» на 14 августа

Судьбы и дела приднестровцев, их достижения и заботы в последний летний месяц стали темами интересных публикаций журналистов в свежем субботнем номере главной газеты республики.

Смартфон с видеокамерой, штатив, микрофон – вот и все нехитрые принадлежности, с помощью которых рыбничанин Иван Василовский создаёт удивительно интересные и познавательные видеосюжеты о красотах и тайнах родного края. Каждое видео – новое открытие и возможность приблизиться к разгадке очередной тайны. Об авторе этих сюжетов и о его прекрасном увлечении читатели смогут узнать в материале «Расскажу о тайнах неизведанных…»

Многими своими людьми славен Тирасполь, и Большовы одни из них. Коренные жители столицы, они стали бухгалтерами, военнослужащими, работниками правоохранительных органов, врачами, и многие тираспольчане помнят их. По рассказам тещи писателя Владимира Полушина Ефросинии Ивановны, урожденной Большовой, ее прадед приехал в город в конце 18 века из Александровского уезда Екатеринославской губернии Украины на строительство крепости. С тех пор и жили они в основном в Закрепостной слободке. Здесь родился и будущий генерал, участник Великой Отечественной войны, орденоносец, и просто интересный человек Василий Иванович Большов, о котором очерк «Генерал из Закрепостной Слободки».

Имя этого человека, жителя Приднестровья и российского солдата, облетело все СМИ России. «Настоящим героем оказался ефрейтор-контрактник Валерий Евдокимов, проходящий службу в составе Оперативной группы российских войск в Приднестровье. Ценой своей жизни он спас тонущего в Днестре ребенка», — написала о нем «Российская газета». Сюжет также показали по Первому каналу. Командование ОГРВ в память об отважном солдате решило взять шефство над его семьей. Трагедии на Днестре посвящен материал Андрея Павленко «Этого бы не случилось, если…».

Мы, приднестровцы, живем в удивительном месте. Веками, тысячелетиями край являлся контактной зоной, где сталкивались, взаимодействовали представители самых разных культур. Увидеть картину прошлого, понять, как жили предки, стремятся приднестровские археологи. О новых открытиях, догадках, гипотезах – в материале «Послания из прошлого».

Газета продолжает серию материалов об «обитателях» Красной книги ПМР. На сей раз впервые пойдёт повествование о беспозвоночных животных. А поводом стала фотография в социальных сетях. Кстати, этого редкого шестиногого зовут то шмелём, то пчелой. Возможно, вы его и видели. Он достаточно приметен. Кто же он на самом деле – в публикации «Шмель, который вовсе и не шмель» из рубрики «Красная книга».

«Очень уж странный предмет» — так называется статья… о чем, как вы думаете? …Мед – если есть, то его сразу нет! Именно так, как вы помните, характеризовал его самый знаменитый медведь в мире Винни-Пух. Пчеловод со стажем Михаил Порхун рассказал корреспонденту газеты о меде с профессиональной точки зрения. Что такое мобильные пасеки, где производят крем-мед с облепихой и почему пчелам всего мира угрожает опасность в виде пестицидов, которыми обрабатывают цветущие сельхозкультуры, читатели узнают из первых уст.

Лето – прекрасное время для заготовок овощной и фруктовой продукции впрок. Любят наши хозяйки заполнять банки помидорчиками-огурчиками, всякими салатами и аджикой. Но у нас мало кто готовит ткемали. А зря! Соус и вкусный, и полезный, и необычный. А о том, как его приготовить, наши хозяюшки узнают из материала «Ткемали – соус для настоящих гурманов».

Традиционно в номере сканворд, гороскоп, фотоконкурс «Молодые лица Приднестровья», истории одного дня и афиша.