У суботньому номері газети «Гомін» 14 серпня ви зможете прочитати:

Полювання дозволено

Терміни та порядок проведення любительського і спортивного полювання на польову та водно-болотну дичину в загальнодоступних мисливських угіддях республіки впродовж сезону 2021–2022 років встановило Міністерство сільського господарства і природних ресурсів ПМР.

Попередити хворобу легше, ніж потім лікувати

Цілком природно, що будь-яка людина хоче жити довго, щасливо і не хворіти. Та без хвороби не обходиться, практично, жодна жива істота. І навряд чи ми можемо повністю зрозуміти й усвідомити, чому так відбувається. Можливо, просто тому, що хвороба починається не в тілі, а в голові, в наших думках, в наших страхах, у наших поглядах на життя. Є навіть спеціальна теорія, яка пояснює тілесне захворювання внутрішнім душевним станом.

Про день відкритих дверей в Республіканському онкологічному диспансері читайте на сторінках нашої газети.

Уперше в Придністров’ї – змагання на відкритій воді

У Дністровську відбулась яскрава літня подія – змагання з плавання на відкритій воді «Dnestrovsk Swim 2021». Залучитися до спортивного свята наважилися близько 70 осіб з різних міст Придністров’я, а також з Кишинева і Бєльць – це професіонали та любителі.

Ретро-90 в Катерининському парку

Здається, ще зовсім недавно з відкритих вікон автомобілів та житлових будинків, з радіоточок на базарах та пляжах безперестанку долинала пісня, що стала на певний час хітом «Вітер з моря дув, наганяв біду…»

Працівники Тираспольського Будинку народних традицій та ремесел (БНТР) вирішили поринути у світ музики минулих років і підібрали пісні, що були на вершині популярності у 90-ті роки вже минулого століття.