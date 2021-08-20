У суботньому номері газети «Гомін» 21 серпня ви зможете прочитати

«Купуй придністровське!» у Тирасполі

Важливою подією в житті республіки є проведення виставки-ярмарку проекту «Купуй придністровське!», яка спрямована на підтримку вітчизняного виробника. У столиці республіки 14 серпня відбувся 26-й яскравий ярмарок.

Огляд-конкурс добігає кінця

Триває республіканський етап огляду-конкурсу «Найзеленіше і найчистіше місто, селище, село Придністровської Молдавської Республіки 2021». Експертна комісія 17 серпня відвідала місто Рибницю та село Мокра. Ці населені пункти, поряд з селом Чобручі, селищами Первомайськ і Маяк, містами Тирасполь, Дубоссари та Григоріополь вийшли у фінал і поборються за перемогу.

Особливі картини – особливих людей

Унікальна виставка представлена в Бендерах. У Центрі адаптивного спорту «Інваспорт» відбулося відкриття експозиції «Арткатарсіс». Глядачам були представлені роботи вихованців Фонду соціальної інтеграції людей з інвалідністю «Світ рівних можливостей» та запрошених художників з особливостями фізичного розвитку.

Прийшов Спас, бери рукавиці про запас

У серпні православні віряни відзначають три важливих свята – Медовий Спас або Маковея, Яблучний і Горіховий Спаси. Всі вони присвячені Спасителю Iсусу Христу й означають перехід від літа до осені.