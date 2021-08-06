Анонс газеты «Приднестровье» на 7 августа

День строителя – один из самых значимых профессиональных праздников августа. Про них говорят, что они – люди самой мирной профессии. И журналисты главной газеты республики в свежем номере пишут о них с явным почтением и восхищением.

Между строителями и музыкантами много общего: и те, и другие – некий ансамбль, где каждый знает свою партию и напряженно следит за указаниями дирижера, а конечный результат – архитектурная композиция – во многом зависит от правильного исполнения своих «нот». Каменщик подобен виолончелисту, а монтажник исполняет свою партию на духовых. Только произведения строителей приобретают зрительное воплощение и занимают ключевое место в нашей социальной повседневной жизни. В преддверии профессионального праздника корреспондент побывал на строительных объектах столицы, своими впечатлениями поделился в заметке «Мелодии стройплощадок».

Цемент не зря называют «хлебом строительства». А Рыбницкий цементный комбинат – единственное предприятие в Приднестровье, которое производит этот важный стратегический продукт. О том, как обстоят дела на комбинате, с какими проблемами и успехами встречают профессиональный праздник рыбницкие цементники, на страницах издания рассказал генеральный директор предприятия М. О. Дзидзверг в материале «Трудовые будни цемзавода»…

Казачество – не просто определенная внешняя форма. Это мировоззрение, система ценностей, которые, как известно, формируются смолоду. Газета «Приднестровье» решила выяснить: на каких историях, преданиях воспитывались казаки? С результатами небольшого исследования, казачьими сказками, можно ознакомиться в постоянной рубрике «Шкатулка самоцветов».

Суббота – лучшее время для семейных чтений. Рассказ «Последний звонок» поведает о том, насколько важно в любой, даже самой сложной ситуации оставаться добрым и ответственным человеком. Казалось бы – доброе слово, такая малость! Но нередко взрослым детям не хватает мудрости произнести мамам самые главные слова…

В материале под названием «Четырёхлапая чемпионка Европы» речь идёт об успехе призера — собаки из Приднестровья на одном из этапов Кубка Европы в болгарском Бургасе. Читатели узнают подробности о победительнице, самой выставке, о месте приднестровской федерации в кинологическом мире.

«Первая школьная любовь робкого, стеснительного юноши Федора была Лидка. Она ему резко и в одночасье отказала, отдав предпочтение вечному нарушителю спокойствия класса Евтикию, которого сначала сама недолюбливала за его проказы, но после перехода в десятый класс стала отвечать на его знаки внимания, а затем и влюбилась». Что из этого получилось, можно узнать в публикации пенсионера из Малаешт Ивана Киржоя «Любовь приходит нежданно-негаданно».

Письма читателей и ответы на них ответственных лиц в рубрике « Форум. Трибуна общения», а также истории одного дня, фотоконкурс «Молодые лица Приднестровья», география приднестровской кухни, гороскоп и полезные советы.