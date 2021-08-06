Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 7 аугуст, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Деши тирасполяна Елена Дятлова есте спечиалист ын финанце ши кредит, думняей а оптат пентру лукрул мануал. Ши ну ворбим деспре сувенире сау алте артиколеле де артизанат. Ну. Еа се спечиализязэ ын фабрикаря консервелор ын кондиций касниче. Кум а ажунс ла ачастэ идее? Пэй, ый плак консервеле дин карне, дар, ын опиния ей, калитатя челор че се вынд ын магазине ну о сатисфак. Cоцул й-а пропус сэ кумпере о аутоклавэ ши… афачеря, препараря токаней, а фост пусэ пе роате… Дин артиколул « Афачере инспиратэ дин пасиуне» вець афла май мулте деталий.

Дакэ локуешть ын Рыбница ши ешть ын панэ де идей кум сэ ыць сурпринзь фамилия сау приетений ку о ынтылнире интересантэ ши меморабилэ, мерӂець ла «Брутэрия фамилиалэ».

Продусе де патисерие калде, аромате, кафя проаспэт препаратэ, музикэ вие… Путець савура тоате ачестя ынтр-о атмосферэ ку интериор конфортабил ши ориӂинал.

Фондатор ал ачестей патисерий е Дмитрий Брезгунов, бенефичиарул проектулуй «Бизнес менторат-3. Старт пентру тинерь!». Дин артиколул «Реадуче густул пыний дин куптор» вець афла кум Дмитрий а а реушит сэ-шь инциезе афачеря.

Деши пот пэря инофенсиве, аморцяла, амецяла сау дуреря де кап сынт симптоаме, пе каре ле игнорэм де челе май мулте орь, деоарече сперэм сэ трякэ де ла сине. Ын ачелашь тимп, ачесте симптоаме пот индика презенца унор боль фоарте граве. Доар се штие: ку кыт боала есте идентификатэ май девреме, ку атыт тратаментул есте май ефичиент.

Гидатэ де ачесте консидераций, кондучеря Спиталулуй Републикан пентру Инвализий Марелуй Рэзбой пентру Апэраря Патрией а дечис сэ организезе, пе 4 аугуст, «Зиуа порцилор дескисе» ши а инвитат пе тоць дориторий де а-шь менцине старя де сэнэтате, сэ консулте неуролоӂий институцией. Дин артиколул «Консулт неуролоӂик гратуит» афлаць май мулте деталий.

Акум чинч ань, ын Нистрения а фост интродус системул ынвэцэмынтулуй дуал. Камера де Комерц ши Индустрие ын комун ку ынтреприндериле нистрене организязэ пентру абсолвенций класелор а ноуа ынтылнирь ши екскурсий, ын кадрул кэрора ле фаче куноштинцэ ку о професие ноуэ — мекатроника. Тинерий дежа ау визитат фабрика «Одема», узина «Електромаш», СРЛ «Агролегион» ши Комбинатул де панификацие дин Григориопол. Ле рэмынэ доар сэ алягэ унде вор депуне ын виитор документеле. Ын артиколул «Промицэтоаре професие а вииторулуй» вець афла пэреря тинерилор деспре ынтреприндериле «Одема» ши «Електромаш».