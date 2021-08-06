У суботньому номері газети «Гомін» 07 серпня ви зможете прочитати:

Найзеленіші та найчистіші місто, селище і село ПМР – 2021

Наприкінці квітня нинішнього року в Придністров’ї стартував огляд-конкурс «Найзеленіше і найчистіше місто, селище, село ПМР – 2021», який став уже традиційним.

Творчий ювілей Бендерської картинної галереї

Півстоліття тому в Бендерах відкрили картинну галерею. Перші експозиції здебільшого представляли живопис радянських митців. За традицією автори дарували закладу свої твори, так поступово формувалися власні фонди, в яких є майже півтора десятка дипломних робіт випускників Ленінградської художньої академії. Нині галерея відзначає своє 50-річчя у складі Придністровського державного художнього музею.

Зверніть увагу й усвідомте: це підступна хвороба

У грудні 2020 року Президент республіки підписав Закон «Про затвердження державної цільової програми «Профілактика туберкульозу» на 2021–2025 роки». Документ підготувало й обґрунтувало Міністерство охорони здоров’я. На реалізацію п’ятирічної програми держава планує направити майже 100 млн рублів.

За мирне небо – спасибі

На території Бендерської фортеці у парку Олександра Невського відбувся фестиваль на честь миротворців.