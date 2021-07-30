Анонс газеты «Приднестровье» на 31 июля для субботнего номера газеты журналисты издания подготовили материалы, посвященные Дню памяти 1 августа, предстоящему празднику десантников, одному из основателей группы «Круиз» Александру Кирницкому и еще много интересных публикаций.

1 августа для приднестровцев траурная дата. В этот день мы вспоминаем погибших защитников, мирных граждан, ставших жертвой националистической политики РМ. День памяти и скорби является трагическим подведением итогов братоубийственной бойни, развязанной руководством Молдовы. О том, что думают о призывах отдельных советчиков «не поминать былого» сами приднестровцы – в материале «Никто не забыт, ничто не забыто».

Время не лечит раны в сердцах матерей, потерявших сыновей на войне. Вот и рыбничанка Тамара Николаевна Чёрная до сих пор не может поверить в смерть своего младшего сына Юрия, который погиб 22 апреля 1992 года под Дубоссарами. В канун Дня памяти погибших защитников Приднестровья читатели смогут прочитать в материале «Я солдат, мама» о короткой и яркой жизни рыбницкого ополченца Юрия Чёрного.

Прыжки с парашютом, подъем по тревоге, марш-бросок в полной экипировке… всё это снится десантникам многие годы после окончания службы. Не случайно говорят, что бывших десантников не бывает. Ко Дню ВДВ – зарисовка о воздушной пехоте «Незасчитанные прыжки».

«Случайно узнал, что в нашем городе жили и творили в прошлом известные рок-музыканты, композиторы и вокалисты советской и российской рок-группы «Круиз» восьмидесятых годов прошлого века» — так начинается статья корреспондента газеты Александра Доброва. Читатель узнает имена первых ее исполнителей — вокалиста Александра Монина, гитариста Валерий Гаина, клавишника Сергея Сарычева, барабанщика Всеволода Королюка, бас-гитариста тираспольчанина Александра Кирницкого. Так вот, оказывается, с кого начиналась прославленная рок-группа «Круиз»!

Разговор, с мудрой не по годам, двенадцатилетней девочкой Катей, которая пыталась провести параллели между современным поколением и подростками 80-90-х годов. Привел к написанию заметки «Не такие, другие…»

В зарисовке «Лия поёт о мире» читателям доставит удовольствие знакомство с талантливой юной рыбничанкой Лией Узун. Кем она станет в будущем – музыкантом или врачом – Лия ещё не решила. Но любимые её песни – о мире, без которого не может быть счастливого будущего.

В литературной жизни Приднестровья прошло традиционное событие — летний фестиваль памяти Владимира Высоцкого в Дубоссарах. Особое место в лирике Высоцкого занимала нежная тема: любил он «не тайно — напоказ, не «после» и не «до» в лучах твоих сгораю». По-разному воспринимали и воспринимают любовь и приднестровские авторы всех поколений, что они продемонстрируют на Литературной странице газеты.

Впереди еще целый август, а вы до сих пор не были в отпуске? В Приднестровье и ближнем зарубежье есть ряд интересных мест, которые стоит посетить. О них рассказала представитель туркомпании «РИО» и экскурсовод Анжела Пономарева в публикации «Затерянный мир».

Традиционно в номере истории одного дня, гороскоп и прогноз магнитных бурь.