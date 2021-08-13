Читиць ын нумэрул дин сымбэтэ, 14 аугуст, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Фиекаре пэринте ышь дореште ка одорашул сэ-й фие сэнэтос ши феричит. Ынсэ, ын рапорт ку уний вяца паре а фи немилоасэ, лимитынд букурииле мултора ынкэ дин фраӂедэ копилэрие. Се куноск ситуаций кынд, дин кауза афекциунилор де каре суферэ копилул, пэринций се дезик де ел ын примеле луй зиле де вяцэ, кяр ла матернитате. Пе кынд чей каре шь-ау асумат сэ дукэ кручя пынэ ла капэт, бат ла тоате ушиле, каутынд ремедий ши солуций де ешире дин импас. Ей ну се ымпакэ ку фаптул кэ копилул аре анумите дизабилитэць. Ын артиколул «Тоць копиий ау дрептурь деплине» вець афла май мулте деталий де ла Айгуль Быченко, педагог-дефектолог ши логопед дин Тираспол.

Пе бироул думнялуй стау ын тихнэ доар кытева обьекте стрикт нечесаре. Сунэ телефонул. Май есте тимп пынэ ла ора де дескидере, дар соличитанций сынт конвиншь кэ прешединтеле Советулуй сэтеск е дежа ла локул де мункэ. Пунктуалитатя есте унул динтре атууриле шефулуй администрацией сатулуй Жура, районул Рыбница, Михаил Василевич Галупа. Екилибрул де каре дэ довадэ ачест домн демонстрязэ кэ солуционаря проблемелор есте базатэ пе актеле журидиче, локул кэрора ыл штие кяр ши ын мьез де ноапте. Ын артиколул «О разэ де луминэ ын инимиле консэтенилор» вець афла деспре вяца унуй прешединте сэтеск ши консоарта д-луй.

Чентрул де тинерет дин Рыбница есте локашул буней диспозиций ши ал талентелор. Ушиле луй сынт зилник дескисе пентру тоць дориторий. Чирка 200 де персоане фреквентязэ 16 черкурь каре функционязэ ын диверсе дирекций артистиче. Тинерий локуиторь ай орашулуй ышь перфекционязэ ынклинацииле театрале, вокале, де данс, артэ декоратив-апликатэ, интерпретаре ла китарэ, активитате ын екипа ТВК. Багета фермекатэ а луй Владимир Стропша, шефул секцией активитэций де културэ ын масэ ши политикэ пентру тинерет, адеменеште таленте. Ын артиколул «Локашул буней диспозиций» вець афла май мулте деталий.

-Ун стил де вяцэ сэнэтос есте ла фел де импортант ын превениря канчерулуй, — зиче шефул поликлиничий онколоӂиче републикане Фьодор Горб. Пентру ачаста есте нечесар сэ не менцинем греутатя корпоралэ ын лимита инфериоарэ а интервалулуй оптим, сэ фачем кыт май мултэ активитате физикэ, сэ лимитэм консумул де алименте богате ын грэсимь ши сэраче ын фибре, а бэутурилор ындулчите ку захэр, сэ фие лимитат консумул бэутурилор алкооличе, сэ се ренунце ла фумат ши сэ фие евитатэ експунеря ынделунгатэ ла соаре. Ын артиколул «Рискул де канчер поате фи редус» вець афла деспре сфатул шефулуй поликлиничий онколоӂиче републикане Фьодор Горб.