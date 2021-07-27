Будущее за молодыми

Если убрать налет банальности с фразы, вынесенной в заголовок данного обзора, то каждый из нас убедится, насколько истинно это выражение. Уже сегодня закладывается будущее страны. Закладывается как раз молодыми – дерзновенными и энергичными, стремящимися все познать и все попробовать. О том как им живется в нашем сложном и многообразном мире в своих публикациях рассказывают корреспонденты республиканских изданий, входящих в ГУ «Приднестровская газета».

Молодой массажист Сергей Полинчук нашел свое призвание в том, чтобы облегчать людям жизнь, делать ее ярче и здоровее. Выпускник ПГУ, несмотря на юный возраст, стал настоящим мастером массажного дела. Об этом читайте в интервью «Он такой, какой есть. Невероятный», которое корреспондент газеты «Приднестровье» взял у Сергея.

Ученица 10-го класса столичной школы №14 и учебно-профориентационного центра Тирасполя Дарья Виноградова одна из тех молодых людей, о которых уже сейчас можно сказать: «Человек с активной жизненной позицией». От многих сверстников ее отличает неравнодушие. Она наша будущая коллега, страстно увлекается журналистикой. Газетному рассказу о ней дали соответствующий заголовок – «Всегда быть в центре событий».

Дубоссарец Александр Иов вырос в известной спортивной семье, а значит, не мыслит своей жизни без занятий физической культурой, ведения здорового образа жизни. Под стать этому алгоритму Саша выбрал и профессию – учитель физкультуры. Чтобы понять в чем суть и смысл существования нашего молодого земляка нужно почитать статью «Приднестровья» с говорящим названием «Спорт –это мой ритм жизни».

Знакомьтесь: мама – Елена Коростиленко, тренер по плаванию, преподаватель ПГУ им. Шевченко. Папа – Виталий Попов, тренер по футболу. И еще трое детей! Настоящей «религией» этой молодой семьи стали спорт и здоровый образ жизни. Эти понятия неотделимы от понятия молодость. Все члены семьи – постоянные участники республиканской акции «Будь здоров!». Как им удается везде поспеть и все познать – в публикации под заголовком «Не останавливайтесь!»

В числе тех, кто встал на борьбу с коронавирусом, немало и молодых специалистов сферы здравоохранения. Недавняя выпускница медицинского факультета ПГУ Анастасия Зайченко руководит провизорным отделением Дубоссарской ЦРБ. Она стала лауреатом республиканского конкурса «Человек года» в номинации «Медицинский работник». О коротком, но таком нелегком пути к общественному признанию рассказывает газетный материал «Молодые делают выбор».

Тема помощи медиков пострадавшим от коронавирусной инфекции продолжена в статье под заголовком «Они – главные…» Она рассказывает о молодом докторе Рыбницкого специализированного госпиталя Алене Касимовой.

Журналисты «Гомина» в статье «Молодость, искусство, красота» рассказали читателям газеты о прошедшей в Приднестровском государственном художественном музее (г. Бендеры) тематической выставке с одноименным названием. Она была организована в рамках проходящего в ПМР Года молодежи. Художественная экспозиция представлена 40 работами мастеров кисти. Они рассказывают посетителям о советской молодежи и ее жизни в прошлом столетии.

«В жизни всегда есть место благотворительности и добровольности». Этот газетный заголовок как нельзя лучше отражает содержание статьи, в которой рассказывается о помощи молодых волонтеров из «Молодежного Обновления» и членов молодежного отделения Общеприднестровского народного форума из Каменского района самым нуждающимся землякам в период чрезвычайной ситуации.

На примере двух молодых приднестровских семей в публикации газеты «Гомин» «Чтобы молодежь укоренялась на Родине» повествуется о реализации механизма государственной поддержки, путем выделения бюджетных субсидий, для приобретения собственного жилья, снижения трудовой миграции.

16 апреля в Приднестровье отмечали день молодого избирателя. К этой дате в республике провели виртуальную экскурсию по музею истории выборов и референдумов, организованных приднестровским центризбиркомом. Как все было – в статье под названием «Онлайн-экскурсия в музее истории ЦИК ПМР».

В постоянной рубрике «Новости короткой строкой», которую ведут журналисты газеты «Адевэрул Нистрян», очередной рассказ о продолжающейся в республике выдаче сертификатов на получение госсубсидий с целью приобретения квартир (домов) молодыми семьями.

Для учащихся столичных школ офицеры военного института им. А. Лебедя провели цикл ознакомительных лекций с этим учебным заведением. Что собой представляет кузница военных кадров Приднестровья можно узнать из корреспонденции «Старт был дан».

Рыбницкие школьники от 6 до 17 лет приняли участие в международном конкурсе «День Леси». Он был приурочен к 150-летию известной украинской писательницы Леси Украинки. Среди более чем двухсот учащихся из 15 стран юные почитатели ее творчества из северной столицы Приднестровья стали призёрами в нескольких номинациях. Итоги всемирного конкурса подведены в публикации «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Рыбница отмечена на международном уровне».

В основе газетного материала под заголовком «Поэзия объединяет» тоже лежат итоги. Он рассказывает о ходе и победителях традиционного конкурса чтецов, который проводится среди воспитанников детских садов и учащихся школ города Бендеры.

«Взгляд в будущее…» Так названа публикация, в которой ее герой 16-летний Иван Добровольский выражает уверенность: всё нужно использовать с умом, в том числе и Интернет. При этом, по мнению Ивана, он может принести неплохие дивиденды.