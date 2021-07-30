У суботньому номері газети «Гомін» 31 липня ви зможете прочитати:

Примножується студентська сім’я ПДУ

Підбиті перші підсумки вступної кампанії 2021 року в Придністровському держуні-верситеті ім. Т. Г. Шевченка. Ректор навчального закладу Степан Берил розповів журналістам про результати першого етапу набору.

Екскурсія медичними закладами Бендер

У лікувально-профілактичних установах республіки стартували дні відкритих дверей. Одними з перших відвідувачів зустріли в Бендерській поліклініці № 5 і на Станції швидкої допомоги.

Фірмовий стиль Анатолія Дзерновича

У жовтні 2017 року, вітаючи керівництво, співробітників і ветеранів торгово-промислової фірми «Iнтерцентр-Люкс» із 25-річчям підприємства, Президент ПМР Вадим Красносельський сказав: «Глибокої поваги заслуговує засновник і беззмінний керівник ТПФ «Iнтерцентр-Люкс» Анатолій Iванович Дзернович.

Про пейзажну фотозйомку з вуст експертів

У Контактному центрі ПДУ ім. Т. Г. Шевченка зі взаємодії з Росспівробітництвом 21 липня відбулась онлайн зустріч з циклу «Кращі фотографи Росії». Коло інтересів конференції об’єднало експертів з різних куточків світу.