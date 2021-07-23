Анонс газеты «Приднестровье» на 24 июля

В субботнем номере главного издания республики читатели смогут прочитать о жизни замечательного человека, тираспольчанина Георгия Черниенко, вместе с корреспондентом вспомнят 2012 год, узнают много нового о летнем отдыхе и не только.

В последнее воскресенье июля отмечается День Военно-Морского флота. К этому празднику газета «Приднестровье» подготовила публикацию, рассказывающую о нескольких эпизодах боевого пути уроженца Тирасполя, Героя Советского Союза Георгия Черниенко. В частности, в «Сказе о том, как тираспольчанин «Чёрного князя» прогнал» читатели узнают о том, как лётчики-черноморцы под командованием нашего земляка поставили крест на деятельности в Крыму итальянских морских диверсантов.

«Это наша с тобой биография» продолжает путешествие по приднестровской и мировой истории. На очереди обзор 2012 года. В России на пост президента вернулся Владимир Путин, а на лондонской Олимпиаде приднестровский спортсмен спустя долгое время (после успеха Ларисы Поповой в 1980 году) завоевал золотую медаль. Все это мог перечеркнуть анонсированный на декабрь календарем майя конец света.

В столице проезд Генерала Осташенко местные жители привыкли называть по-старому — Кольцевым проездом. Он находится в районе парка Победы вблизи автошколы ДОСААФ и особо ничем неприметен – частные дома с палисадниками и фруктовыми деревьями вдоль дороги. И многие из живущих здесь и проходящих, задаются вопросом: «А кто же такой Осташенко, чье имя на адресной табличке проезда?».

В Стратегии развития ПМР определено «построение социально ориентированного государство с рыночной формой экономики». Принципиально важны интересы всего общества. Однако на деле возможности сограждан учитываются далеко не всегда, принцип справедливости нарушается. О положительных и отрицательных примерах – в материале «Доступный отдых».

Заманчивые туристические горизонты требуют развития целого ряда сфер, начиная с инфраструктуры, гостиничного бизнеса и вплоть до народных промыслов, сохранения сельской архитектуры. Но одно дело национальные костюмы, некая этнографическая ширма и совсем другое – живая традиция. О красивом казачьем обычае избрания атамана и о возрождении станицы Бычковской в материале «Что за этнографией?»

Прерывание беременности для многих молодых девушек — дело, к сожалению, привычное. Но, как свидетельствует рассказ «Роковые ошибки молодости», они зачастую приводят потом к самым ужасным последствиям.

…Парень вытащил из кармана портмоне и, достав оттуда стодолларовую купюру, протянул старушке. «Возьмите, это вам. Пригодятся. И помолитесь, пожалуйста, за мою маму. Поставьте свечу. Обязательно, я вас прошу, не обманите»… О щедром поступке незнакомца в заметке «Сто долларов».

Летние каникулы у школьников продолжаются. Газета «Приднестровье» предлагает самым маленьким читателям нескучно и с пользой провести время. Весёлая математика в стихах, скороговорки, интересная и познавательная информация, а также сказочный кроссворд разнообразят отдых вашего ребёнка.

Традиционно в номере гороскоп, география приднестровской кухни, история каждого дня, фотоконкурс «Молодые лица Приднестровья».