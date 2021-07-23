Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 24 юлие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

История фабричий де консерве дин Каменка е уна волуминоасэ ши интересантэ. Едификатэ ын аний постбеличь, еа май бине де 60 де ань пропуне ун сортимент екстинс де продукцие де калитате. Ау фост ши периоаде компликате ын история фабричий. Спре феричире мулте с-ау скимбат одатэ ку сосиря унуй инвеститор ноу. Контрактул а фост семнат ку апроапе ун ан ын урмэ, дар скимбэриле сынт дежа евиденте. Нумай пентру рестабилиря ши дезволтаря системулуй де иригаре ау фост алокате дежа чирка 600 000 де еуро. Читиць артиколул «Инвеститорул фаче фацэ сарчинилор» ши вець афла мулте лукрурь интересанте.

«Тот май дес ымь дау сяма кэ алеӂеря пе каре ам фэкут-о ын тинереце есте коректэ. Ну-мь имаӂинез ун алт дестин. Даторитэ професией меле, ам пэтрунс ын лумя дескоперирилор уймитоаре де зи ку зи, ам афлат букурия реализэрилор, а експериенцей ши авансэрий спиритуале. Прин интенция де а ле офери куноштинце алтора, ынчерк сэ пун ын суфлетеле ши инимиле лор бунэтате ши сенсибилитате, капачитатя де а гэси солуция потривитэ ын орьче ситуацие», — астфел ышь карактеризязэ активитатя Светлана Кириловна Мунтян, професоарэ де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ ла шкоала медие №15 дин Бендер, ын артиколул «Алеӂеря потривитэ».



Пынэ ну демулт селекционаторий нистрень де роший ерау интересаць доар де рандамент ши резистенцэ ла аӂенць патоӂень, яр консуматорул ера преокупат доар де прец. Ын ултимий ань ау апэрут дин че ын че май мулць консуматорь каре сынт гата сэ плэтяскэ май скумп пентру ун адевэрат (дин пунктул лор де ведере) продус натурал. Аматорий де роший, пе лынгэ дулчацэ, сукуленцэ, аромэ, май аштяптэ де ла роший ши ун ноу «модел» ал лор, авынд ын ведере хибризь де роший спечиаль, «екзотичь», томателе кэрора сынт варияте ла формэ ши кулоаре, ын миниатурэ (ка о чиряшэ сау нукэ), коктайл (ка ун стругуре де поамэ) сау адевэрате ӂиганте. Ын артиколул «Вариетатя хибризилор де роший а фост акчептатэ» вець афла кум се ва нуми томатул ку нумэрул 1088.



Юбиторий де лектурэ дин Рыбница пот чити ын библиотечь дескисе ын аер либер. Еле ышь окупэ позиция де лукру пе теренуриле де жоакэ пентру копий, пе стадионул спортив сау ын паркул чентрал. Ун лукру биневенит, май алес акум, пе тимп де пандемие. Микуций вин регулат сэ дее бинеце библиотекарилор ши сэ афле че кэрць ной ле вор пропуне ачештя ла тема зилей. Дин артиколул «Салэ де лектурь ын аер либер» вець афла кум библиотекарий ынкуражязэ оамений сэ читяскэ, сэ куноаскэ лукрурь ной ши сэ се ымбогэцяскэ спиритуал, емоционал ши ку гындурь позитиве.