У суботньому номері газети «Гомін» 24 липня ви зможете прочитати:

Феномен придністровської ідентичності

Придністровська державність нараховує три десятиліття – в минулому році ми відзначали знакову, історичну дату. Народ Придністров’я довів, що створена ним держава життєздатна, проявив вірність ідеалам обраного курсу.

Зі святом, придністровські металурги!

На Молдавському металургійному заводі 15 липня відбулися урочисті збори, присвячені професійному святу – Дню металурга.

Берегиня перлини ДНІСТРА

Працівники заповідників – справжні ентузіасти та небайдужі люди. Завдяки їхнім зусиллям вдається зберегти в первозданному вигляді унікальні ландшафти, різноманіття тваринного і рослинного світу. У нашій республіці також є місця, які мають особливу привабливу силу. Одне з них – заповідник «Ягорлик», територія, що охороняється державою.

Олімпійський Токіо чекає ще на одного придністровця

Параспортсмен із Дубоссар Денис Раюл поповнив список придністровців, які виступатимуть в Токіо на головних змаганнях чотириріччя. 29-річний пауерліфтер братиме участь в іграх у складі збірної Молдавії.