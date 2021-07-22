 Доверяйте молодым!

Молодым людям априори не достает жизненного опыта, зато у них в избытке неуемной энергии, дерзновения, желания изменить окружающий мир к лучшему. В этом их необходимо поддержать. Как это происходит в Год молодежи – в материалах республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

Собственный корреспондент газеты «Приднестровье» в Дубоссарах в материале «Обучение без мучений» рассказывает о молодой жительнице города Лидии Вейс. Свое жизненное предназначение она нашла в работе с детьми. И этим счастлива! Вместе с подругой Ириной Бугор они основали первое в Приднестровье научно-популярное обучающее шоу «Сумасшедшая лаборатория».

Молодой параспортсмен из Дубоссар Денис Раюл принял участие в соревнованиях второго этапа Кубка мира по пауэрлифтингу и завоевал бронзовую медаль. О том как Денис прославлял нашу республику на зарубежном помосте – в публикации «Бронза» на Кубке мира». Кстати, недавно стало известно, что он будет в числе участников Параолимпийских игр, которые вслед за Олимпийскими пройдут в Токио.

«Сделать все и даже больше». Так называется материал о победительнице республиканского конкурса «Человек года-2020» в номинации «Молодое достижение». Знакомьтесь – это инспектор 1-й роты специального назначения СОБР «Днестр» МВД ПМР, старший тренер конноспортивного клуба «Динамо-Триумф» Анастасия Кудлюк.

В Бендерах появился первый в Приднестровье школьный отряд «Волонтёры Победы». Он базируется на базе школы №15. Суть деятельности волонтёров выражена в емком и лаконичном газетном заголовке «Новые «тимуровцы».

Жилищная проблема всегда была трудноразрешимой для молодежи. А ведь собственное жилье – основа благосостояния молодой семьи. В Год молодежи в республике заработала целевая программа оказания государственной поддержки молодым семьям при покупке жилья. Государственную субсидию получили более полутора сотен семей, в очереди ещё есть желающие. Десятки молодых «ячеек общества» уже приобрели квартиру. Об условиях предоставления госсубсидии – в материале газеты «Приднестровье «Сертификат на жилье».

За плечами молодой семьи Присяжнюк 10 лет совместной жизни. Познакомились они в студенческие годы. Оба служат в милиции. Игорь и Катя всегда хотели иметь собственное жильё. В 2019-м, в преддверии Дня милиции, они получили долгожданные ключи от квартиры вместе с 60 сотрудниками МВД. О том как это было читатели могут узнать из публикации «Благодаря службе в милиции наша мечта сбылась!»

Завершил работу третий созыв Молодёжного парламента. Об итогах деятельности молодых парламентариев, о том, как приднестровцам, желающим попробовать себя на ниве общественной работы и политики, попасть в IV созыв Молодежного парламента, корреспонденту газеты рассказал его председатель Александр Савич. Подробности – в публикации «Молодым везде у нас дорога».

В рамках всемирного дня борьбы с туберкулезом студенты Бендерского медицинского колледжа провели молодежную онлайн-акцию «Дыши свободно». О том как она проходила корреспондент газеты «Гомин» рассказывает читателям в материале «Остановим туберкулез вместе!».

Председатель ЦИК Е. Городецкая

Центральная избирательная комиссия анонсировала проведение конкурса рефератов на актуальные темы социального развития, связанные с избирательным правом граждан ПМР. В газетной публикации под названием «Как правильно сделать свой выбор?» определена и его цель – формирование гражданской ответственности приднестровской молодежи, повышение ее правовой культуры.

«Тимуровцы из школы №2». Так называется публикация издающейся на украинском языке газеты «Гомин», в котором рассказывается как члены тимуровского отряда Дубоссарской второй школы помогают ветеранам войны и труда разрешать бытовые проблемы, ухаживают за памятниками, установленными в честь героев Великой Отечественной войны, а также погибших и умерших защитников Приднестровья.

О том что особую роль в нашей жизни играет крепкая семья убеждаешься после прочтения статьи под названием «Все начинается с семьи». Она повествует о взаимной любви, буднях и праздниках Алексея и Светланы Осташенко, воспитывающих пятерых детей.

Рыбницкая госадминистрация совместно с управлением культуры объявило о начале районного онлайн-фестиваля творческих работ «Победа в наших сердцах». Как отмечается в одноименном газетном материале его целью является патриотическое воспитание подростков и молодежи на основе исторического и духовного наследия, сохранение в памяти молодого поколения героизма, проявленного советскими воинами во время Великой Отечественной войны.

Сколько себя помнит юный тираспольчанин Богдан всегда мечтал связать свою судьбу со службой в армии. Для этого чтобы пройти первые ступени военного становления он поступил в Суворовское училище. О его пути к мечте рассказывает публицистический материал газеты «Адевэрул Нистрян» «Защитник Родины. Защитник мамы».

В одном из сообщений постоянной рубрики газеты «Новости короткой строкой» речь идет о студентах из малообеспеченных семей, которые посредством получения льготного займа, имеют возможность приобрести компьютеры для дистанционного обучения.

В Дубоссарах в рамках Года молодёжи организуют форум для подростков и молодых людей с ограниченными возможностями. О подготовке к нему можно прочитать в публикации «АН» «Установка целей – первый шаг к счастливой жизни».

Статья газеты «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Один единственный сон… Одно зеркало» повествует о творческом пути молодых исполнителей – сестрах Екатерине и Ксении Плугарёвых из села Чобручи Слободзейского района. Они организовали вокальный дуэт и уже успели завоевать призы на республиканских и международных конкурсах, а главное получить признание публики.