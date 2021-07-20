В ногу со временем

От научно-технического прогресса, как в песне поется, «не спрятаться, не скрыться». Современные телекоммуникационные технологии все активнее внедряются в нашу повседневную жизнь, в том числе производственную деятельность. Не остается в стороне от цифрового развития и сфера средств массовой информации.

В ГУ «Приднестровская газета» прошел обучающий курс, посвященный вопросам ведения электронного документооборота. Его участниками стали специалисты министерства цифрового развития, связи и массовой коммуникации ПМР, а также государственного учреждения «Приднестровская газета». Речь в первую очередь шла об этапах создания электронного документа, его заполнения и редактирования, также были рассмотрены преимущества использования и потенциал системы ведомственного электронного документооборота, которая стала уже привычным делом для организации внутреннего документооборота в ГУ «Приднестровская газета».

Теперь предстоит новый этап – налаживание электронного документооборота (без его дублирования на бумажных носителях) между непосредственно ГУ и отраслевым министерством. Плюсы подобного нововведения очевидны – экономия бумаги, времени, ГСМ, трудозатрат.

Для полноценного производственного взаимодействия ряд сотрудников ГУ «Приднестровская газета» получили в «Агропромбанке» сертификаты электронных подписей. Это позволяет подписывать официальные документы в электронном виде, которые будут иметь ту же юридическую силу, что и их бумажные аналоги.

После того как электронное взаимодействие с профильным министерством будет отработано на практике, в ГУ «Приднестровская газета» намерены пойти дальше и наладить его с другими государственными органами и структурами. В конечном итоге рано или поздно, но такое явление как «бумажный документооборот» перейдет в разряд анахронизмов.