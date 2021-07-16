Анонс газеты «Приднестровье» на 17 июля

В субботнем номере издания:

Коллектив Молдавского металлургического завода награждён высшей наградой Приднестровья – Орденом Республики. Так отмечен профессионализм и героизм коллектива, который, преодолев все испытания, не просто остался на плаву, а сумел сохранить свой имидж современного передового предприятия в мире чёрной металлургии. И в этом – заслуга каждого члена трудового коллектива, будь-то сталевар, прокатчик, электрик, слесарь-ремонтник или работник другой специальности. Читателям предлагается рассказ о машинисте тепловоза железнодорожного цеха ОАО «Молдавский металлургический завод» Викторе Колеснике.

То засушливые годы следуют один за одним, то вдруг снег в конце апреля, то затяжные дожди – что-то непременно должно внести лепту в работу аграриев. О том, какова ситуация с уборкой зерновых – в материале «Думы об урожае».

На страницах республиканской газеты продолжается Эстафета Победы. В течение всего года, к праздничным датам и независимо от них, «Приднестровье» публикует материалы о поколении советских воинов-освободителей. О судьбе ветеранов Вениамина Николаевича и Веры Андреевны Губаревых – в публикации «Лица Победы».

«Страна легенд» — это интеллектуальное шоу стало открытием телевизионного сезона в республике. Армейцы и депутаты, лицеисты и музыканты, футболисты и программисты – в битве эрудитов все равны. Газета рассказывает о том, как прошел сезон онлайн-викторины на Первом Приднестровском, а также задает своим читателям самые интересные вопросы «Страны легенд».

«Электросамокаты. Удобство или опасность?» Огня в спор добавляет тот факт, что самокатчики по действующим ПДД являются… пешеходами, а не водителями ТС. В приднестровском обществе, вслед за Россией и Украиной, все больше дискуссий насчет того, чтобы ввести общие правила по передвижению на электросамокатах в городах, чтобы минимизировать риск ДТП. Автор очерка внес свои предложения. Среди них – ограничение скорости электросамокатов на городских улицах до 15 км/ч.

У вас есть предложения, идеи, вопросы или жалобы? Вы хотите поблагодарить врачей, почтальонов или просто хорошего человека? Газета «Приднестровье» продолжает вести диалог с читателями в традиционной рубрике «Форум. Трибуна общения», стараясь, чтобы ни один вопрос не остался без ответа!

Материал автора Татьяны Астаховой-Синхани о личном. О личном отношении этого мира к животным. О том, что в Приднестровье живут люди, которые подкармливают бездомных, умиляются домашним, сочувствуют брошенным, собирают деньги на лечение больным. Автор убежден, что в Приднестровье живут хорошие люди, такие вселяют веру в человечество. Рассуждения об этом в «Истории о любви к животным, или У человечества есть будущее».

Традиционно в номере: География приднестровской кухни, гороскоп, истории одного дня, фотоконкурс «Молодые лица Приднестровья».