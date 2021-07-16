У суботньому номері газети «Гомін» 17 липня ви зможете прочитати:

Родинні старти в Кам’янці

Нинішній День сім’ї, любові та вірності в Міністерстві внутрішніх справ ПМР відзначили по-особливому. У кожному підрозділі відомства відбулися сімейні старти, націлені, в першу чергу, на залучення дорослих і дітей до занять фізкультурою, що є запорукою здорового способу життя.

Туризм у Придністров’ї – на рівні держпрограми

Депутат Верховної Ради Вадим Кравчук про важливість цієї програми сказав так: «Вона набула рівня державної програми. Це свідчить про те, що країна докладає максимум зусиль для того, щоб наш край зробити привабливим для туристів з усього світу, для наших сусідів, для того, щоб нашу республіку захотілося відвідати й подивитися, як живуть придністровські громадяни».

Сім’я – це все, заради чого варто жити

У Придністров’ї вже стало доброю традицією 8 липня згадувати християнську пару покровителів шлюбу – святих Петра та Февронію Муромських і відзначати День сім’ї, любові та вірності. Основні святкові заходи в Тирасполі відбулися в Катерининському парку.

Життя в добрі й любові як приклад для наслідування

День пам’яті преподобного Сергія Радонезького для православних росіян має особливе значення: засновник Троїце-Сергієвого монастиря, він вважається небесним покровителем Росії. Власне, це був перший святий, який з’явився на Русі після звільнення від татаро-монгольського ярма.

Дитячий онлайн-фестиваль козацької культури

У Бендерах 10 липня відбулася церемонія нагородження лауреатів і переможців фестивалю і конкурсу дитячого малюнка «Військо козацьке – військо Чорноморське». Творчі заходи присвячені 30-й річниці відродження Чорноморсько-го козацького війська.