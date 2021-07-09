Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 10 юлие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»

Тоате друмуриле сынт дескисе пентру чей каре ау финализат курсул комплет де вакчинаре! Дар ну тоць сынт гата сэ риште сэ збоаре кэтре алте цэрь ын кондицииле актуале але рэспындирий континуе а инфекцией ку коронавирус, деоарече регулиле де интраре ши ешире дин еле се скимбэ констант. Ын ачест каз, врем сэ рекомандэм тутурор сатул Гоян, районул Дубэсарь! Светлана Палазник есте гата сэ вэ гэздуяскэ. Унде не путем одихни вара аста? Рэспунсул ыл гэсим ын артиколул ку ачелашь титлу.

Дакэ дориць сэ евадаць дин капкана рутиней урбане ши сэ вэ помениць пе плантаций де левэнцикэ, кроици-вэ друм спре сатул Гоян дин районул Дубэсарь. Вець фи адемениць де валуриле виолете ынтр-атыт, ынкыт вець креде кэ раюл ачеста, инкредибил де аромат ши парфумат, й-ар куноаште пе тоць визитаторий, сосиць ынтр-ун нумэр импунэтор.

Читиць артиколул «Провенцэ франчезэ сау… левэнцикэ дубэсэрянэ» ши вець аузи зумзетул албинилор!

А фи мамэ витрегэ ну есте атыт де греу. Есте май греу сэ те ымприетенешть ку адевэрат ку копиий соцулуй тэу ши сэ-й юбешть. Ероина скицей ноастре а реушит сэ факэ ачест лукру ши меритэ ун респект именс. Читиць артиколул «Мамэ витрегэ» ши вець афла кум й-а реушит.

Рыпа маре а сатулуй Бутучень дин районул Рыбница аре история са пентру локалитате, дар май ынсемнатэ есте пентру урмаший луй Василе Василевич Стецко, каре ла 16 юлие ымплинеште 80 де ань. С-а нэскут, ын пофида доринцей пэринцилор сэ фие фетицэ, ал патруля бэят ын фамилие. Мама а зис ферм кэ-й ва да нумеле татей. Поате ле ва адуче норокул фетелор. Н-а фост сэ фие. Читиць артиколул «Инима о дэруеште фиекэруя ын мод егал» ши вець афла че а фост сэ фие.