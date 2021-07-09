У суботньому номері газети «Гомін» 10 липня ви зможете прочитати:

Придністров’я – відмінний майданчик для самореалізації

Президент Придністров’я 7 липня провів зустріч з молоддю в культурно-просвітницькому центрі ПДУ ім. Т. Г. Шевченка. Дискусія вийшла, як і очікувалося, жвавою, відкритою і цікавою.

Сокіл Придністров’я

Початок Великої Вітчизняної війни став величезним потрясінням для радянського народу, життя якого вмить було зруйноване віроломним нападом ворога. Червень 1941-го став часом незліченних руйнувань і жертв – і порою неймовірних мужності та героїзму, які повсюдно проявляли, обороняючи рідну землю, військовослужбовці та патріоти з мирного населення.

Добробут і труд поряд ідуть

Основні дороги нашої республіки на заздрість сусідам являють собою добротні автомагістралі, уздовж яких і розташовується частина аграрних господарств. Асфальтове полотно з Григоріополя в Дубоссари завершується невеликим селищем Дзержинське. Тут живуть люди, твердо переконані в тому, що слово «добробут» нерозривно пов’язане зі словом «праця».

Придністровський «Прованс»

Це дивне поле, що має забарвлення від димчасто-лілових до синювато-фіолетових кольорів, розточує божественний аромат і зачаровує неповторним краєвидом, варте того, щоб витримати кількагодинну подорож до нього на автомобілі. З першого погляду стане зрозуміло, що результат перевершує всі очікування.