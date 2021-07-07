Спад заболеваемости коронавирусом в республике приоткрыл специалистам отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» «окно возможностей» для активизации работы по проведению подписной кампании. Учитывая этот позитивный фактор, они не преминули воспользоваться представившимся шансом для продвижения республиканских печатных СМИ среди потенциальных подписчиков.

В допандемийные времена сотрудники ГУ «Приднестровская газета» активно использовали такую форму проведения подписки как организация акции «День подписчика». В большинстве своем по традиции они становились важной составляющей организуемых в населенных пунктах Приднестровья храмов. Однако нынешние ограничительные меры, вызванные складывающейся в ПМР эпидемиологической чрезвычайной ситуацией, вынуждают видоизменять формы организации подписной кампании.

К примеру, за две недели до храмового праздника в с. Кицканы Слободзейского района специалисты отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» связались с коллегами из почтового отделения этого населенного пункта для налаживания взаимодействия в рамках организации подписки на республиканские издания. Почтальоны при исполнении своих непосредственных служебных обязанностей в ходе встреч с земляками напоминали им о возможности) подписаться на три республиканские газеты – «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян». Непосредственно в храмовый праздник акция «День подписчика» была проведена в почтовом отделении с соблюдением ее участниками всех санитарно-эпидемиологических требований. По ее результатам полку читателей республиканской газеты «Приднестровье» в этом населенном пункте прибыло – 62 новых подписчика.

Храм в с. Спея Григориопольского района прошел на свежем воздухе. В гости к сельчанам с поздравлениями приехали руководители управлений районной госадминистрации, а артисты коллективов художественной самодеятельности из местного Дома культуры дали для земляков концерт. Было видно, что люди соскучились по празднику, по общению друг с другом, многочисленным гостям. В их числе были и специалисты отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». В этом селе они провели акцию «День подписчика» в очной форме, но опять же придерживаясь всех необходимых санитарных требований. Потенциальных подписчиков привлекали яркий рекламный баннер, презентующий республиканские газеты, их свежие номера. Доброжелательная атмосфера сельского праздника сказалась и на результатах подписки. На газету «Приднестровье» подписалось 19 человек, «Адевэрул Нистрян» – 13, «Гомин» – 3.

В нынешнем году в Приднестровье возобновилось в офлайн-режиме проведение ярмарок под девизом «Покупай приднестровское!». Постоянными участниками проводимой под эгидой ТПП ПМР республиканской акции являются сотрудники ГУ «Приднестровская газета». Журналисты газет информируют читателей о ходе ее проведения, сотрудники отдела рекламы и объявлений занимаются популяризацией, продвижением республиканских печатных изданий. Первая в нынешнем году ярмарка-продажа «Покупай приднестровское!» прошла в городе энергетиков Днестровск. Воспользовавшись представившейся возможностью, представители ГУ «Приднестровская газета», куда входят три республиканских печатных издания, роздали рекламные буклеты с информацией об условиях подписки на газеты всем предприятиям, организациям, учреждениям, принявшим участие в ярмарке «Покупай приднестровское!». Это, наверняка, поспособствует большей узнаваемости периодических печатных изданий Приднестровья в среде их потенциальных подписчиков.

Параллельно с этим электронные рассылки с объявлением о проведении ГУ «Приднестровская газета» подписной кампании на республиканские печатные СМИ направлены его сотрудниками в адрес 53 юридических лиц ПМР.

Специалисты отдела рекламы и объявлений провели также ряд встреч с руководством ряда министерств и ведомств, в частности, государственной службы по спорту и госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды. Цель – поближе познакомить собеседников с издаваемыми в Приднестровье республиканскими изданиями, учредителями которых выступают Верховный Совет и Правительство ПМР, призвать их подписаться на газеты, являющиеся рупорами государственных органов власти.

Насколько эффективной оказалась совместная работа по проведению подписной кампании продемонстрировали ее показатели. Они свидетельствуют о том, что в республике по-прежнему много тех, кто отдает предпочтение республиканским газетам. И даже не столько цифры тиражей показательны, поскольку многолетние социологические опросы свидетельствуют, что один номер газеты читает как минимум три человека, сколько тот факт, что читатели доверяют информации государственных газет.

К тому же июль не очень показателен в общей подписной кампании. Дело в том, что на этот период приходится окончание полугодовой подписки и начало новой. В этих условиях нельзя сбрасывать со счетов элементарную человеческую забывчивость. Есть и другие объективные факторы: к примеру, отпускной период и то, что летом не работают учреждения просвещения, которые являются одними из главных подписчиков республиканских газет. При этом необходимо учитывать, и об этом свидетельствует практика предыдущих лет, что с каждым последующим месяцем число подписчиков у всех газет постепенно и постоянно растет, и к декабрю уходящего года достигает максимальных значений. Таковы, многолетние тенденции.

В ближайших планах сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» – проведение рекламно-агитационной кампании по подписке на республиканские издания в ходе празднования Дня города Григориополь.