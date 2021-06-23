Молодости свойственно дерзать

Журналисты республиканских газет, входящих в ГУ «Приднестровская газета», держат руку на пульсе информационного фона объявленного в Приднестровье Года молодежи. Из-под их пера появляются все новые и новые публикации, посвященные этой теме.

«Камера, вспышка и… Любовь». Этот заголовок сотрудник газеты «Приднестровье» дал материалу, посвященному жизненному и профессиональному пути молодого фотохудожника Ирины Гилки.

В период карантинных ограничений многие решили всерьез заняться здоровьем. В их числе и молодой тренер-преподаватель шахматного кружка ДДЮТ Анастасия Вардзар из Дубоссар. Она выбрала для себя занятия йогой. Более того, приобщила к ним единомышленников. Как это случилось – в материале с красноречивым заголовком «Молодежь выбирает спорт».

Об уровне социальной защиты молодых семей в публикации газеты «Помощь будущим мамам и молодым семьям» рассказывает начальник управления охраны прав семьи, опеки и попечительства минсоцзащиты Александр Петров.

Собственный корреспондент «Приднестровья» по Каменскому району рассказал читателю о первых шагах молодой семьи Владиславы и Артема Мазуниных, в которой появился первенец. О том как легко и одновременно сложно строить отношения читатели могут узнать из статьи под названием «Я по-настоящему счастлива…»

Вопросы послевузовского образования выпускников медицинского факультета ПГУ представители заинтересованных сторон обсуждали в ходе рабочего совещания под председательством главы государства. Существенные детали – в материале «Практика для будущих врачей».

«Человек года – Елена Константинова». Так лаконично назвал журналист газеты «Приднестровье» очерк о молодом лейтенанте милиции Елене Константиновой. Она служит в Слободзейском РОВД. За самоотверженный труд была номинирована как «Доброволец года» в рамках республиканского конкурса «Человек года-2020». И победила!

Наша молодая землячка Ольга Варвус сейчас живет в России, выступает в знаменитом на весь мир «Хоре Турецкого» (в женском составе). Так она прославляет родное Приднестровье. Недавно Ольга вошла в состав экспертов телевизионного вокального шоу под названием «Ну-ка все вместе!» на канале «Россия 1». Об участии Ольги Варвус в этом популярном телепроекте можно прочитать в материале газеты «Гомин» под заголовком «Российское шоу с приднестровским акцентом». Этот отрадный факт в своем телеграмм-канале отметил и глава нашего государства Вадим Красносельский.

Тему искусства продолжила публикация газеты «Музыкальные победы приднестровцев». В ней – рассказ о творческих успехах Льва Соломоновича, студента государственного института искусств. Он стал призером международного фестиваля Британского колледжа аккордеонистов. При этом это не первая громкая победа молодого приднестровца на зарубежных сценических площадках. Были еще выступления в России, Германии, США.

Министерство просвещения в Год молодежи анонсировало проведение республиканского конкурса видеороликов «История Победы». Об его условиях информирует газета «Гомин» в статье «Молодежь расскажет «Историю Победы».

О трудностях становления молодой семьи, укреплении брачных уз корреспондент газеты беседует с настоятелем Михайло-Архангельского храма с. Колбасна протоиереем Александром Сливкой. Интервью на эту важную для молодых людей тему названо «Духовно-моральное воспитание семейных ценностей».

Анастасия Драганча – стилист-парикмахер. О том, как она не только себя держит в отличной форме, но и помогает другим выглядеть на все 100 читатели газеты «Адевэрул Нистрян» могут узнать из корреспонденции под заголовком «Красивые с раннего утра».

В постоянной рубрике газеты «Новости короткой строкой» можно прочитать материал об открытии в Григориополе «Школы молодого кандидата». На проходящих курсах молодежь получает необходимые знания по избирательному законодательству, практике проведения предвыборных кампаний.

«Если ты умный, амбициозный и упорный». Так озаглавлена серия публикаций в пяти номерах «Адевэрул Нистрян», рассказывающая о республиканском конкурсе социальных проектов и вручении победителям президентских грантов в сфере молодежной политики.

Молодежь по определению пытлива. Именно поэтому многие открытия делаются как раз молодыми. В день науки самые способные выпускники VII-XI классов школ города Рыбницы и Рыбницкого района в онлайн формате приняли участие в муниципальной конференции исследовательского общества учащихся. Об этом можно прочитать в статье «Форум молодых исследователей».

И снова знакомая рубрика издающейся на молдавском языке газеты «Новости короткой строкой». На этот раз одно из ее сообщений посвящено поддержке, которую оказывает Торгово-промышленная палата Приднестровья участникам социального проекта «Бизнес-наставничество-3». Он финансируется республиканским бюджетом в соответствии с государственной программой поддержки предпринимательства и является хорошим подспорьем для открытия молодыми людьми собственного бизнеса.