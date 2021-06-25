У суботньому номері газети «Гомін» 26 червня ви зможете прочитати:

РЕГАТА ПАМ’ЯТІ – на честь захисників ПРИДНІСТРОВ’Я

У День Бендерської трагедії відбулася традиційна регата пам’яті: Андрій Бунін, Юрій Гладков і В’ячеслав Мальчуков 19 червня 1992 року стали на захист Придністров’я. Спортсмени-веслувальники загинули під час захисту рідної землі.

Пам’ять об’єднує покоління

Я йшла укутаним у передсвітанкові сутінки містечком, яке ще не прокинулося, і намагалася уявити його 80 років тому, коли кам’янчани разом із мільйонами громадян величезної країни Рад дізналися, що звичне мирне життя закінчилося: зруйноване війною, якої не бувало в історії людства. З величезною кількістю втягнутих у неї країн і людей. Iз порушенням хай жорстоких, але правил і законів ведення війни. З незліченними руйнуваннями, втратами та жертвами…

Золоті душа і руки медсестри

Будь-яка сфера діяльності вимагає від людини глибоких знань і професіоналізму. У медицині, крім цих якостей, важливі уважність, людинолюбство, милосердя, щирість, адже часом без них не вдається перемогти недугу. Важлива роль у лікуванні та догляді належить медичній сестрі. Слово «сестра» в цьому словосполученні – головне.

Щедре літо нам дарує

Чудові миті дарує нам швидкоплинне життя будь-якої пори року. А влітку природа показує себе у всій красі. Проте милуватися прекрасними краєвидами довкілля ми часом не встигаємо через надмірну зайнятість. І тут я часто згадую слова з мультфільму «Паровозик з Ромашкова»: «Якщо ми зараз не встигнемо, то можемо запізнитися на все життя».