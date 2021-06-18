Анонс газеты «приднестровье» на 19 июня

Субботний номер главной газеты республики выйдет в свет в трагическую дату. 19 июня исполнится 29 лет Бендерской трагедии. Центром траурных мероприятий станет Мемориал Памяти и Скорби города с установленной на постаменте БМП (боевой машиной пехоты). Субботний номер газеты посвящен еще и нашим медработникам, у которых в воскресенье профессиональный праздник.

То, что Молдова цинично именовала «наведением конституционного порядка», на деле обернулось братоубийственной войной, геноцидом в отношении жителей края. Огонь с использованием бронетехники, различных видов вооружения, велся по мирным жителям. Силовики РМ, озверевшие националисты, снайперы-наемники били по случайным прохожим, старикам, женщинам и детям. О масштабах злодеяния, совершенного руководством Молдовы и о том, какое событие можно считать его прологом – в материале «Апофеоз войны».

В публикации «Бессмертный экипаж» издание расскажет о героях, известных и безымянных, вставших на защиту республики 19 июня 1992 года.

С Виталием Фирсовым, участником боевых действий 1992 года в Приднестровье, корреспондент газеты встретилась солнечным июньским днем в районе музея по улице Дворянской, на знаменитой аллее, что в самом центре Бендер. Это был прекрасный мирный летний день, наполненный звуками простого каждодневного счастья. И могло показаться, что войны в этом светлом, теплом и уютном южном городе Приднестровья не было никогда и вовсе. Не могло быть по определению. С чего бы? Здесь живут добрые, мирные люди. И даже не верилось, не хотелось верить, что когда-то здесь убивали таких вот людей, что над городом навис ужас, что дети впервые узнали, что такое настоящий взрослый страх… Рассказ полковника милиции Виталия Фирсова о событиях лета 1992 года, о 19 июне того года — в материале «Забыть такое невозможно».

Говорят, что коридоры тираспольских больниц в то лето вселяли ужас даже в медиков, привыкших ко многому, повидавших всякое. Но врачи наши не таились, а сами вызывались «на передовую», в больницы, зашивали, перевязывали, оперировали, не жалея своих сил, нервов, не жалея себя. К одному из таких людей, врачу с большим сердцем, умением жертвовать собой, высоким призванием лечить, корреспондент газеты пришел накануне трагической для приднестровцев даты – 19 июня. О Викторе Горпинюке, старшем ординаторе хирургического отделения РКБ, заслуженном враче Приднестровья, участнике боевых действий ПМР, в Тирасполе, да и по всей республике люди наслышаны. Этот небезразличный доктор и человек со стержнем, с позицией, 1992-го года 19-го июня вечером, находясь еще на посту в больнице и услышав по радио о начале агрессии со стороны Молдовы, как и все коллеги его смены, принял решение задержаться на работе. Его воспоминания о тех неделях читайте в материале «1992-й. Подвиги в операционных».

Поистине настоящим испытанием для медработников явился ковид-19. Зарисовок, очерков заслуживают большинство людей в белых халатах, которых Президент республики Вадим Николаевич Красносельский назвал Героями нашего времени.

Их – медработников ковид-госпиталей, которым пришлось первыми столкнуться с неведомой напастью и спасающих людей от коварного вируса, называют «ангелами в белых халатах». Они забывая о собственной усталости и не считаясь со временем, помогали и помогают людям и словом, и делом обрести утраченное здоровье. Об одной из них – старшей медсестре Рыбницкого госпиталя Оксане Паскарь – рассказ «Мы были первопроходцами».

Все медицинские специальности важны и крайне необходимы, но именно реаниматологи выводят человека из-за той опасной черты, за которой забвение, помогают ему удержаться на хрупком островке между жизнью и смертью…О женщине, выбравшей специальность реаниматолога – анестезиолога, Мае Ивасишиной, читайте в материале «Бороться за каждого пациента…»

Врачи – это особенные люди, которые полностью посвятили себя делу и невзирая на усталость, всегда готовы прийти на помощь. О представителях благородной профессии – врачах столичной РКБ — онкологе-хирурге Геннадии Карадимитрове и пульмонологе Николае Беженаре в статьях «Творящие чудеса» и «Сердцем преданный делу».

Наконец-то наступили долгожданные каникулы. Дети радуются, а родители озабочены, чем же их заинтересовать. Им в помощь – детская страничка субботнего номера газеты «Приднестровье»: кроссворд, загадки, интересная информация.

Традиционно в номере — география приднестровской кухни, гороскоп, истории каждого дня и фото недели.