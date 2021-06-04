Анонс газеты «Приднестровье» на 5 июня

Субботний номер главного печатного издания нашей республики открывает интервью Президента ПМР Вадима Красносельского газете «Приднестровье».

«Период «изоляции» журналистов был очень продолжительным, — отмечает главред. — Из-за пандемии основным источником информации для нас были официальные сообщения. И сегодняшняя беседа имеет особую ценность».

А вопросы к Вадиму Николаевичу были самые что ни на есть злободневные: о пандемии и перспективах ее нивелирования, о сфере образования в контексте пандемии вируса, аукнется ли дистанционка в будущем, о потребности в рабочих кадрах, и как видится решение этой проблемы, о повышении зарплаты бюджетникам и пенсий, строительстве жилья… Словом о том, что волнует сегодня каждого приднестровца. И на все были даны исчерпывающие ответы.

Когда-то село Кирово на юге Рыбницкого района славилось глубоким озером – любимом местом отдыха для рыболовов и любителей плавания. Теперь на месте озера – заросший травой котлован. Исчезла вода и из колодцев. Возможно ли её вернуть? И почему село, расположенное вдали от больших дорог, настолько притягательно для романтиков? Об этом читателям в субботнем расскажут корреспондент издания и житель села, который считает его лучшим местом для жизни.

В самом центре Тирасполя в тени зеленых деревьев расположился новый ресторан «СССР». Большие красные буквы на фасаде здания манят: зайти, увидеть все своими глазами, услышать музыку, которую здесь «дают» по вечерам выходных, и отведать блюд, завоевавших признание в уже далекие от нас годы. Ресторан «СССР» — это самая прямая отсылка к советскому прошлому, всему лучшему, что в нем было. Это ностальгия по временам, когда деревья были большими. О новом заведении — в материале «Попробовать Советский Союз на вкус».

Часто ребёнку внушают, что, если он будет плохо учиться, пойдёт работать дворником. И дети начинают думать, что физический труд – это как плохая оценка в школе, и стремятся стать юристами, экономистами, бизнесменами. В публикации «Душа поёт, когда слышу «Спасибо»», автор рассказал, почему дворником совсем не стыдно работать, а стыдно красть и обманывать…

В традиционном обзоре соцсетей читайте о реакции приднестровцев на убийство в Карагаше, а также про спортивный городок в Екатерининском парке, оставшийся бесплатным.

«Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». Эта строчка из песни, стала пророческой для героев статьи «А ведь все могло быть иначе…».

Также в номере: география приднестровской кухни, истории одного дня, гороскоп и кроссворд.