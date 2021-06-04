Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 5 юние, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Емоций де неуйтат ау трэит абсолвенций класелор а ноуа ши а унспрезечя, кэч анул де студий 2020-2021 а луат сфыршит. Ын орашул Бендер принчипала активитате де ла финеле анулуй де ынвэцэмынт а авут лок ын Пяца Елиберэрий. С-ау адунат репрезентанць ай фиекэрей школь, фиинд амбаркаць ын аутомобиле ымподобите ку атрибуте традиционале, спечифиче солемнитэций дедикате ултимулуй сунет – нумэрул институцией, драпелул републичий, ал орашулуй, стегулеце ши балоане мултиколоре. Фиекаре вехикул транспорта кыте о литерэ, формынд тоате ымпреунэ кувынтул «Абсолвентул-2021». Ын артикоул «Ултимул сунет де клопоцел» вець афла кум абсолвенций бендерень шь-ау луат рэмас бун де ла шкоалэ.

Де регулэ, ла 1 юние, стрэзиле рыбницене ерау ымпынзите ку копий ымбрэкаць ын трикоурь албе ши кипиурь мултиколоре. Ын анул курент, дин кауза интемперией, мичий локуиторь ай Рыбницей ау оптат пентру цинуте май пуцин фестиве ши май мулт кэлдуроасе. Яр умбрелеле ау фост акчесорииле де топ але зилей! Тотушь, програмул традиционал ку ӂенерикул «Бун венит, варэ!», дедикат Зилей Копилулуй, а фост респектат ынтокмай, ку ексчепция скэлдатулуй ын апа хавузулуй. Кэч ын грэдина копилэрией ну екзистэ плоае, ну екзистэ фриг ши орьче вис девине о реалитате! Дин артиколул «Авентурь де варэ» вець афла кум с-ау дистрат копиий ла 1 юние.

Клубул де рекупераре спортивэ «Инвапанспорт» дин Бендер, дескис ын луна фебруарие 2019, оферэ четэценилор ку инвалидитате опортунитатя де а практика тенисул де масэ, жокул боча, пауэрлифтингул, дартсул. Ынкэпериле спациоасе ши луминоасе сынт дотате ку диверсе инсталаций дестинате антренаментулуй – баре, тренажоаре, пистэ де алергэрь етч.

Дин артиколул «Ун вис реализабил» вець афла деспре сукчесул оаменилор ку дизабилитэць.

Интервенцииле ку тэетурь мичь, реализате тот май фреквент ын ултимий ань, ау фэкут дин кирурӂия класикэ о рамурэ медикалэ депэшитэ ын мулте ситуаций даторитэ техничилор кирурӂикале миним инвазиве. Ку 35 де ань ын урмэ, чикатричя каре рэмыня ын урма операцией ын зонеле абдоминале путя фи ун мотив де рушине ну нумай пентру фемей, чи ши пентру бэрбаць. Астэзь, астфел де операций се пот реализа доар прин кытева мичь пункте пе абдомен каре не май аминтеск кэ ам трекут принтр-о интервенцие кирурӂикалэ. Деталий гэсиць ын артиколул «Авантажеле ши перспективеле кирурӂией миним инвазиве».

Ын епока советикэ еле ерау инсуле де културэ ын сателе ши орашеле мичь. Ын аний ноуэзечь ай секолулуй трекут ау фост лэсате ын воя соартей ши с-ау рисипит. Астэзь, каселе де културэ трек прин епока ренаштерий. Ачест лукру се даторязэ програмулуй Фондулуй Инвестициилор де Капитал. Фондуриле финанчиаре алокате дин буӂетул републикан сынт суфичиенте пентру а фаче каселе де културэ сэ арэте ка адевэрате палате.

Ын артиколул «Лукрэриле сынт ла етапа де финализаре» вець афла афла май мулте деталий деспре реноваря Касей де културэ дин сатул Терновка, районул Слобозия.