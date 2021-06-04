У суботньому номері газети «Гомін» 05 червня ви зможете прочитати:

У школах республіки пролунав останній дзвоник

У навчальних закладах Придністров’я 31 травня відбулись урочистості з нагоди свята Останнього дзвоника: для випускників святкові лінійки стануть символом розставання з дитинством, яке відлетіло у височінь блакитного неба з кольоровими кульками та білими птахами миру…

Творимо добро разом

З початку квітня в республіці триває благодійна акція, спрямована на підтримку медичних закладів республіки, працівники яких рятують життя придністровців під час пандемії.

ХЛIБ – найцінніше багатство

За всіх часів і в усіх народів найбільшою святинею вважали хліб. Про нього писали поети й мислителі, його прославляли в піснях і думах. Коли його не ставало, траплялося справжнє лихо. Недаремно людина, творячи щоденну молитву, просить у Бога: «Хліб наш насущний дай нам сьогодні».

Концертна програма «У сяйві вогнів»

У Катерининському парку 30 травня лунали веселі російські, запальні молдавські та заводні українські композиції. Джерелом позитивного вечірнього настрою городян став вокально-інструментальний ансамбль «Yug-Ava».