Анонс газеты «Приднестровье» на 29 мая

В субботнем номере главной газеты республики читатели смогут познакомиться с интересными людьми нашей небольшой страны, узнать про их увлечения, вспомнят о событиях уже ушедшего в историю 2011 года. Но главное событие предстоящих выходных — День работника химической промышленности.

ОАО «Газполимерсервис» — ведущий производитель полиэтиленовых труб не только в нашей республике. Продукция предприятия по своему качеству не уступает аналогичным изделиям европейских производителей, неоднократно становилось лауреатом республиканских конкурсов «Приднестровское качество», «Лидер малого бизнеса», участником выставок-ярмарок «Покупай Приднестровское». Сегодня коллектив предприятия участвует в реализации государственной программы по строительству, ремонту и реконструкции систем питьевого водоснабжения, а также мелиорации – восстановления и строительства инфраструктуры оросительной системы. Об этом рассказ корреспондента газеты накануне профессионального праздника.

В рубрике «Это наша с тобой биография» речь пойдет о переломном для республики 2011 годе. Основным событием того периода были выборы президента ПМР, а многие жители Приднестровья опасались смены политического вектора страны.

Музыка в нашей жизни – какая она? Какая музыка возвышает, а какая помогает преодолеть стресс, а какая – лечит? И как она влияет на настроение, на мировоззрение, на воспитание? Своё мнение по этому поводу выскажет педагог и музыкант, Заслуженный деятель искусств ПМР Сергей Иванович Обыденник.

Фотохудожник, человек, влюбленный в светопись, наставник, коллега… В Приднестровском государственном художественном музее проходит выставка, посвященная памяти Михаила Блонштейна. «О трепетном отношении к фотоискусству» — в одноименном материале.

На стенах, на столе, в шкафах и сервантах аккуратно и со вкусом развешаны, разложены и расставлены всевозможные декоративные деревянные изделия, выпиленные ручным лобзиком. Их автор – Людмила Пелымская, которая уже тридцать лет творит для души. А с чего всё начиналось читайте в статье «Переплелись у мастерицы в узорах сказочные птицы».

О животных и растениях, оказавшихся по вине человека в Красной книге. Стародавнее название этой птицы «пигалица» ныне больше за людьми закрепилось. А вот как эту птицу, кстати, героиню одной из известных детских песенок, сейчас зовут, вы сможете узнать, прочитав субботний номер газеты.

Газета «Приднестровье» продолжает вести диалог с читателями в традиционной рубрике «Форум. Трибуна общения». Люди интересуются, когда начнется вакцинация для всех граждан, что делать с аварийными деревьями и не только, а также в подрубрике «нам отвечают» компетентные органы дадут ответы на озвученные ранее вопросы.

Кроме этого в выпуске истории одного дня, календарь магнитных бурь на июнь и гороскоп.