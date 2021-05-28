У суботньому номері газети «Гомін» 29 травня ви зможете прочитати:

Золота зрілість міста енергетиків

Людині, яка досягла 60-річного віку, кажуть, що у неї настала пора золотої зрілості. Про місто, яке має за плечима таку саму дату, кажуть, що воно дуже молоде.

Зберігають історію рідного краю

Республіканська громадська організація «Товариство істориків-архівістів Придністров’я» була заснована 21 травня 1999 року. На сьогодні суспільство стабільно працює і робить успіхи в науково-дослідницькій діяльності та плідно розвиває історичне краєзнавство.

Амброзія знову в центрі уваги

Яка рослина щороку на початку літа дістає найбільшої популярності в соціальних мережах та ЗМI? Як не дивно, це найшкідливіший підступний карантинний бур’ян – амброзія. Рослину цю знають всі, й не тільки тому, що виростає вона практично повсюдно: уздовж доріг і в населених пунктах, на землях сільськогосподарського та промислового призначення, в зонах відпочинку. Наскільки вона красива, настільки ж і небезпечна.

План городника-садівника на червень

У червні першу ягідку в рот кладуть, а другу додому несуть

От і настав перший місяць літа. Любителям-садоводам потрібно створити для плодових дерев умови для розвитку пагонів, плодів, ягід та обробити їх проти шкідників і захворювань. Для цього можна використовувати народні засоби або купити ефективні хімічні препарати. Головне, щоб обробка була ефективною і не зашкодила рослинам.