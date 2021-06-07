Молодо не зелено

Любая печатная публикация останется в истории. Спустя десятилетия, столетия по ним будут изучать нашу жизнь исследователи. И вот тогда-то они узнают, что 2021-й в Приднестровье был Годом молодежи. А узнают они это из республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета», или их сайтов в Интернете.

Редакция газеты «Приднестровье» продолжает знакомить читателей с темой поддержки молодых людей со стороны республики. В статье «Получить помощь от государства» рассказывается об условиях финансовой поддержки супружеских пар, которые пока, по медицинским показаниям, не могут завести ребенка. По данным Правительства, таких семей в Приднестровье около трехсот. В складывающихся обстоятельствах обрести полноценное счастье им поможет процедура ЭКО.

«Сладости для радости». Материал под этим говорящим заголовком повествует о ведении малого бизнеса по производству карамели молодым предпринимателем из Тирасполя Дмитрием Гординским. А это и занятость молодежи, и отчисления в бюджеты. Да к тому же и радость покупателям, особенно малышам.

Понятие «молодой (-ая)» не должен быть отделим от понятий «физкультура», «спорт», «здоровый образ жизни». Эта мысль красной нитью проходит через всю публикацию под названием «Дневник турникмена». Она об увлечении молодого поколения воркаутом.

Редакция газеты «Приднестровье» объявила о начале республиканского конкурса фотографий «Молодые лица Приднестровья». Его условия – в одноименной газетной публикации. Фотоконкурс приурочен к Году молодежи.

На страницах главной газеты республики опубликован очередной выпуск тематической полосы «Этажи». Первый дискуссионный материал посвящен месту в нашей цифровой жизни гуманитарных наук, в частности истории и литературы. А второй представляет собой первые литературные опыты работника ЖБИ-6 Максима Вельвича.

Рыбницкие старшеклассники Мария Черпакова и Михаил Фрейдкин завоевали призовые места в международной открытой олимпиаде по криптографии. О их пути к успеху – в материале «Криптография – наука будущего», опубликованном в газете «Гомiн».

Молодая супружеская пара Хаджи из Бендер в публикации «Кофе как философия жизни» рассказывает о своем семейном бизнесе. Им доставляет удовольствие угощать земляков ароматным напитком.

Серия газетных материалов, посвящен 150-летию известной украинской писательницы Леси Украинки и тому, как к ее литературному наследию приобщаются юные приднестровцы, в числе которых немало этнических украинцев. Об этом публикации под говорящими заголовками «Леся Украинка и суворовцы», «Лесин день» и «Юбилею посвящается».

«Судьба его не сломила». Так автор назвал материал, посвященный тираспольскому параспортсмену Виталию Слипченко. В жизни ему пришлось пройти через многие трудности, но это только закалило его характер.

«Шаг к осуществлению мечты». Этот заголовок предпослан информации об успешном выступлении молодых приднестровских боксеров на международном турнире в Черногории.

В статье газеты «Адевэрул Нистрян» «Хочу, могу и буду» молодая, уверенная в себе тираспольчанка Надежда Быстрика делится своими планами на будущее.

После окончания школы молодой тираспольчанин Владимир поставил цель поступить в военный институт им А. Лебедя и посвятить себя служению Родине. Он не мыслит себя вне военной карьеры и всем тем, что с связано с безопасностью. Его путь и взгляды на все это можно узнать из газетной статьи «Есть такая профессия – защитник Родины».

В число бюджетных сфер работники которых вправе рассчитывать на субсидии республики для покупки жилья добавили и оборонное ведомство. О том, как и какую финансовую помощь молодым военным специалистам окажет государство читайте в материале «Для молодых специалистов».

Молодежная общественная организация «Гражданская позиция» из Бендер отметила 10-летний юбилей. В публикации «АН» «Родились, чтобы оставить обществу что-то важное» её лидер Александр Стукало рассказывает о проделанной работе, неравнодушных членах общественного формирования и планах организации.