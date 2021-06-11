У суботньому номері газети «Гомін» 12 червня ви зможете прочитати:

Ти – любов моя святая із смутком, радістю, журбою

(тема кохання у творчості придністровських поетів)

Тема кохання – одна з найдавніших у творчості кожного народу. Кохання – прекрасне почуття. Про нього стільки сказано, стільки написано. Та, мабуть, найтонше, найбільш трепетно це почуття оспівали поети.

Як сонячний промінь

Всесвітньовідомий художник, живописець, графік, сценограф, теоретик мистецтва, один з основоположників класичного авангарду – надзвичайно приємно усвідомлювати, що це все сказано про нашого талановитого земляка Михайла Ларіонова. Його живописні полотна є в музеях усього світу. Велика частина представлена в Третьяковській галереї в Москві. Автор належить до особистостей, над якими не владний час – у Тирасполі відкрилася виставка до 140-річчя митця.

Дитячий онлайн-фестиваль козацької культури

Понад 70 творчих колективів і солістів узяли участь у фестивалі, який організували в Чорноморському козацькому війську. За підсумками журі 10 учасників стали призерами в різних номінаціях.