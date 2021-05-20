Сохранить особенность молдавского этноса

Каждый народ уникален. Веками, нередко тысячелетиями, складываются культура, язык, обряды, традиции того или иного этноса. Они сохраняются и передаются из поколения в поколение.

Это в полной мере относится и к молдавскому народу. Его специфика и национальная идентичность состоит в том, что его язык, культура, традиции развиваются в Приднестровье в условиях полиэтнического общества, основу которого составляют молдаване, русские, украинцы. Республика представляет собой своеобразное и органичное переплетение трех народов. Но как раз это многообразие является и камнем преткновения для развития исконного молдавского языка, сохранения его первозданности, уменьшения количества заимствований из других языков.

Выполнение части этой нелегкой работы взяли на себя сотрудники издающейся на молдавском языке газеты «Адевэрул Нистрян», входящей в состав ГУ «Приднестровская газета». Образцами подлинной молдавской культуры являются прозаические и поэтические произведения, которые публикуются на специальной тематической литературной странице. Примечательно, что свое место на газетной полосе находят не только маститые авторы, члены союзов писателей Приднестровья и России, но и способные начинающие авторы, те, кто делает первые шаги в литературе, в том числе в поэзии.

Особый интерес и живой читательский отклик находят публикуемые на страницах газеты «Адевэрул Нистрян» очерки об истории Молдавии с древнейших времен и до настоящего времени. Ведь без подпитки из собственных корней не выживет ни один народ. Чтобы смотреть из настоящего в будущее необходимо использовать опыт прошлого. Этому правилу следуют и журналисты молдоязычной газеты, публикуя различной направленности материалы в рамках постоянной рубрики «Вехи истории».

Сохранению чистоты молдавского языка способствует газетная рубрика «Говорим правильно». Она раскрывает все тонкости и нюансы использования в литературной (письменной и устной), а также повседневной речи тех или иных слов или их оборотов, в том числе новых. Причем делается это скрупулезно, со знанием дела, и при этом просто и доходчиво объясняется почему именно так, а не иначе необходимо использовать те или иные обороты речи. Такого рода публикации фактически являются мини-учебниками для тех, кто познает тайны молдавского языка, его особенности. Причем не только в школе.

Одним из важнейших направлений деятельности творческого коллектива «АН» является популяризация традиций, обычаев, обрядов молдавского народа. Делается это посредством очерков и зарисовок о людях, которые их сохраняют. Это материалы об артистах, фольклорных коллективах, народных мастерах, учителях, преподавателях.

Особое внимание при этом уделяется празднованию национального фестиваля искусств «Мэрцишор». Ему посвящены многие публикации и не только печатные. С развитием мультимедийных форм подачи материалов путем их размещения в социальных сетях и мессенджерах их пользователи на страницах «Адевэрул Нистрян» в Интернете могут увидеть не только короткие и емкие текстовые сообщения, но и насладиться фото-, аудио-, и видеоизображениями артистов, исполняющих песни на молдавском языке или танцующих зажигательные национальные танцы. В их числе и известные творческие коллективы «Ватра» и «Виорика». Примечательно, что фестиваль искусств «Мэрцишор» вышел за рамки национального и трансформировался в органический симбиоз, вылившийся во взаимопроникновение и взаимообогащение культур самых разнообразных этносов, проживающих на территории Приднестровья. В этом же ряду и многочисленные публикации «АН» в начале года о рождественских и новогодних праздниках, традициях и обрядах молдаван.

Ни одна газета не может существовать без обратной связи. И в «Адевэрул Нистрян» она есть, причем самая тесная – читатели пишут в газету, предлагают новые темы, спорят, сами нередко становятся авторами, заказчиками, героями публикаций, расширяя творческую палитру газеты, делая ее максимально разнообразной. Постоянной практикой стали и творческие командировки сотрудников газеты в регионы республики, в особенности сельские. Это еще и своеобразная агитация за необходимость не забыть подписаться на любимое издание. Не случайно при этом, что подписчики «Адевэрул Нистрян» отличаются своим постоянством в любви к газете, издающейся на родном для них молдавском языке. Ее публикации рассчитаны на самые разные социальные слои, возрастные группы. Ведь в «Адевэрул Нистрян» каждый читатель найдет то, что интересует именно его.