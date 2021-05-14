Анонс газеты «Приднестровье» на 15 мая

В субботней толстушке журналисты главной газеты республики продолжат тему о тех, кто завоевал нашу Победу на фронтах Великой Отечественной войны, расскажут о героях сегодняшнего дня, работающих в «Красной зоне», поразмышляют о том, каким должен быть настоящий человек и вспомнят легенды нашей истории.

Так произошло, что сотрудник редакции, заразившись ковидом, попал в больницу. И дальше, находясь в «Красной зоне», понял, что это — место борьбы за жизнь и здоровье, место смелости и отчаянного трудолюбия, скромности и влюбленности медработников в свою профессию. Все вместе это зона, так подумал, человечности. Автор репортажа пишет, что у того, кто в ней побывал, она останется в памяти надолго, если не навсегда, — здесь за плотно закрытыми дверьми люди в белых халатах днями и ночами бились и продолжают биться за наши жизни.

Владимир Бочковский в представлениях не нуждается. Это такая глыба, такая знаковая для нашего края фигура, о которой знает каждый приднестровец. Нина Бочковская, его вдова, рассказала корреспонденту «Приднестровья» о Владимире Александровиче немного больше, чем пишут в учебниках.

«Ленинский», по сути, открывал Бендеры заново. Это был первый микрорайон обраставшего домами и производством города. Сначала Бендеры решили отстраивать на юг, где в 1963 году по проекту архитектора Валентина Меднека. Об истории микрорайона расскажет издание в рубрике «Вот эта улица, вот этот дом».

В субботнем номере журналист пригласит читателей вместе с ним порассуждать о душевной чуткости. В постоянной рубрике «Личное отношение» можно будет окунуться в жизненные ситуации, которые порой случаются со всеми нами, и посмотреть на участников этих ситуаций со стороны. Не зря материал называется: «Каким должен быть настоящий человек».

Легенды, предания, мифы содержат в себе немало исторической информации. Не такие уж они эфемерные, хоть иной раз и повествуют о недоступных человеческому пониманию силах, сверхъестественных существах… Легенда о Белой даме, появляющейся в цитадели Бендерской крепости, давно волнует умы. Но есть ли у неё реальные основания? Читайте материал в рубрике, посвященной приднестровскому фольклору.

Фотографии тех лет, когда была война. На них молодые лица. Сколько глубины в этих глазах – и опыт нелегких пройденных дорог, и боль, и любовь к жизни, и мудрость… Те, кто остался в живых, потом всю жизнь вспоминают военных товарищей, но о войне говорить не любят. Глядя на их фото, вспомним, как это было в материале «Истории тех непростых лет».

Что такое солдатский кулеш, как его готовили во время войны, и можно ли это блюдо сварить в домашних условиях? Об этом — в субботнем номере газеты «Приднестровье».

И традиционно на страницах издания — истории одного дня и гороскоп на следующую неделю.