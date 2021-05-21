У суботньому номері газети «Гомін» 22 травня ви зможете прочитати:

Історична дата: Держархіву ПМР – 30 років

Центральний державний архів П р и д н і с т р о в ’ я (ЦДАП) відзначив

30 років своєї діяльності: 6 травня 1991 року був створений Архівний відділ при Уряді ПМРСР. Упродовж трьох десятиліть він неодноразово змінював свою назву. З 19 грудня 2016-го і до нині – це Державна служба управління документацією та архівами ПМР. У фондах Держархіву зберігається понад два мільйони документів.

Головне в сім’ї – діти

Упродовж тисячолітньої еволюції людської цивілізації існувало чимало пояснень тому, що таке сім’я. Строго вивірені наукові визначення сусідять із натхненними поетичними образами, однак усі вони збігаються в одному: головне в сім’ї – діти. Адже вони – продовження роду, надія на майбутнє.

Мистецтво розширює і пояснює реальний світ

Людина по натурі своїй – художник. Вона всюди прагне вносити у своє життя красу. Прекрасне допомагає їй виконувати складну справу буття: збагачує, випрямляє та підносить її душу. Мистецтво дає можливість пізнання добра і зла, є засобом єднання людей, воно не замінює реальний світ, а пояснює його, розширює і продовжує. У переддень професійного свята працівників культури ми запросили до розмови людину, для якої мистецтво стало сенсом життя. Директор Палацу культури ім. П. Ткаченка Анатолій Король працює в цій творчій галузі понад 30 років.

Дитячий духовий оркестр села Вихватинці

Чотири роки тому в районній школі мистецтв імені Антона Рубінштейна був організований дитячий духовий оркестр. Творцем, керівником та ідейним натхненником колективу став колишній військовий музикант Микола Кантя.