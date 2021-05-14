У суботньому номері газети «Гомін» 15 травня ви зможете прочитати:

У Білорусі зберігають пам’ять про героя з Придністров’я

Збереження історичної правди – одне з насущних завдань людства. Тільки досконально знаючи своє минуле, ми не дозволимо нікому його спотворити. Героїчні й трагічні сторінки історії однаково важливі. Подвиги предків учать нас справжньому патріотизму, любові до рідного краю, а пізнавши ціну перемог, усвідомлюємо важливість миру в усьому світі. Збереження пам’яті про Велику Вітчизняну війну, про всіх солдатів-переможців стає справою честі для всіх країн і народів, для кожного з нас. У багатьох державах, які належали раніше до складу СРСР, уважно вивчають історію Великої Вітчизняної, свято шанують подвиг фронтовиків і увічнюють пам’ять про них. 6 травня в столиці Білорусі урочисто відкрили пам’ятник нашому земляку Івану Солтису.

Спадщина «Білого лелеки»

Продукція Тираспольського винно-коньячного заводу «KVINT» відома у всьому світі. Це прибуткове, економічно стабільне підприємство, що створює довгострокову вартість і закладає міцну економічну основу нашої держави. Воно входить в Топ придністровських виробників.

В сім’ю, де лад, щастя дорогу не забуває

Сім’я – найдорожчий скарб для кожної людини, джерело натхнення, гармонія стосунків між близькими, душевний спокій. Саме в родині ми завжди знаходимо захист, підтримку і порозуміння, відчуваємо себе важливими та потрібними. Тож бажаємо вам та вашим родинам, шановні придністровці, злагоди, щастя та миру! Нехай ваші сім’ї будуть міцними та надійними.

Вишиванко, вишиванко, вишиваночко моя…

У культурі кожного народу є речі, які яскраво відображають його особливу національну традицію. Для українців таким символом є вишиванка – своєрідний унікальний код українського етносу з зашифрованими оберегами та знаками. Вишиванка – особливий, яскравий приклад національних українських традицій. З незапам’ятних часів згадується вона в історичних і літературних джерелах. Ще за свідченням знаменитого давньогрецького історика, географа і мандрівника Геродота, елементами вишивки був прикрашений одяг скіфів, які проживали в наших землях в період VIII ст. до н. е. – IV ст. н. е. З роками народна любов до прикрашання одягу різноманітними візерунками не минула, навпаки набула ще більшої популярності, що й обумовило відзначення з 2007 року всесвітньо відомого Дня вишиванки світовим українством.