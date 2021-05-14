Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 15 май, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Ангажаций музеулуй унификат дин капиталэ ау пропус спре атенция аматорилор де техникэ милитарэ о експозицие а колекционарилор ентузиашть Игор Трошчинский ши Валериу Титоров, каре ау венит ку миниатурь ла скара 1:25. Есте ворба деспре авиоане, танкурь, аутомобиле, дар ши деспре осташь ши кяр деспре фигура луй И.Сталин. Читиць артиколул «Сэ ну уйтэм, сэ не аминтим».

Дзюдоистул бендерян Виктор Скворцов, маестру ын спорт де класэ интернационалэ ла лупта дзю-до, а кучерит медалия де бронз ла турнеул Койфул Маре, десфэшурат ын орашул Казан (Русия). Спортивул а еволуат ын компоненца селекционатей Емирателор Арабе Уните ын категория де греутате де 73 кг, а партичипат ла кытева лупте, чедынд спортивулуй дин ФР, яр ын трей динтре еле а ынвинс. Деталий ын артиколул «О ноуэ викторие нистрянэ».

Астэзь, апроапе тот шептелул де капре дин Нистрения есте кончентрат ын господэрииле партикуларе але сэтенилор. Пынэ одиниоарэ се путя спуне кэ ферме де капре ну екзистэ ын републикэ. Ынсэ ын ултимий ань, ситуация а ынчепут сэ се скимбе. Антрепренорий каре лукрязэ ын секторул агрикол сынт дин че ын че май интересаць де продукция де лапте де капрэ, консидерат де мулць експерць еликсир ал тинереций. Унул динтре ачештя есте Илие Патратий, омул каре а инвестит економииле фамилией ынтр-ун проект инспират дин копилэрие. Читиць артиколул «Фемиерул каре продуче еликсирул тинереций» ши вець афла деталий.

Акциуня патриотикэ «Симболул Викторией» шь-а гэсит ун ларг екоу ла микуций де ла грэдиница де копий №42 дин капитала Нистренией. Едукаторий институцией прешколаре, Оксана Куняев ши Юлия Панаит, ау гэсит о модалитате бунэ де а ле ворби копиилор деспре МРпАП – ау конфекционат ку микуций о короанэ дин флорь вий, ынфрумусецынд-о ку панглика Сф.Георге, ши ау мерс спре тречеря де танкурь де песте рыул Нистру, че се афлэ ын пряжма сатулуй Суклея. Вець ынцелеӂе кыт де фрумос ау фэкут-о, читинд артиколул «Симболул Викторией».