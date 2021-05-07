Анонс газеты «Приднестровье» на 8 мая

Праздничный номер газеты, посвященный Дню Победы, открывает передовая статья главного редактора издания Александра Карасева. В канун праздника редакция объявила акцию «Фотография фронтовика из семейного альбома». Было сомнение, поддержат ли ее читатели. Ведь время сейчас какое, многие думают о коронавирусе. Но люди остаются людьми, они всему готовы найти время, а на святые для каждого воспоминания особенно. И вот так в газете появился разворот, целые две полосы с фотографиями фронтовиков. На нас смотрят те, кто спас мир от гитлеровской чумы, кто остался в нашей памяти навсегда.

Также в номере уже ставший традиционным печатный, полиграфический вариант «Бессмертного полка». Преимущества печатного варианта ещё и в том, что опубликованные материалы остаются на века, в архиве. И вот, по страницам газеты идет «Бессмертный полк»…

Без малого 80 лет прошло с начала Великой Отечественной войны, которая длилась 1418 трагических дней и ночей. Сыновья, мужья, братья и дяди ежедневно уходили на фронт, чтобы защитить рубежи Родины. К сожалению, с каждым годом очевидцев той войны становится все меньше, но задача современного поколения – собрать по крупицам имеющуюся информацию о героях былых времен, бережно хранить ее и передавать детям, внукам и правнукам. Чтут память о ветеранах и на фирме «Интерцентр Люкс», чьи сотрудники накануне 9-го мая поделились историями о близких родственниках, воевавших в Великой Отечественной войне: Швец Василии Саввиче, Фурмане Григории Трофимовиче, Швец Василии Софроновиче. Об этом – в заметке «Уходят от нас ветераны, но память о них будет вечна».

Сегодня осталось очень мало ветеранов-фронтовиков, но незримое присутствие ушедших из жизни воинов мы ощущаем на встречах трех поколений, при проведении различных патриотических акций. За годы существования Днестровской ветеранской организации среди ее участников были и семейные пары. Об одной из них, супругах Дудецких, в материале — «Обвенчанные Победой».

«Пусть музыка этого аккордеона звучит во славу мира!» — с такими словами советскому солдату, гармонисту Феодосию Штырбул вручил музыкальный инструмент старый житель Вены в апреле сорок пятого года. Сегодня он один из самых интересных экспонатов рыбницкого музея боевой славы. В газете — история его обладателя.

99 лет отметил нынешним Первомаем ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых действий Иван Иванович Сичинский. Шутка ли – без малого столетие радует и делает богаче Землю своим присутствием этот неординарный (в полном смысле слова) житель небольшого, словно затаившегося в окрестностях старинного Рашкова села Янтарное. Второй номер артиллерийского орудия 42-й дивизии 122 артполка… Боевое крещение получил под молдавским городом Оргеев. Активное участие принимал в боях за Венгрию, где был ранен. Долгожданный день победы наш земляк встретил в Вене.

«В назначенный день мы все принесли свои сочинения в честь Дня Победы и сдали их учителю, -пишет десятиклассница из столичного теоретического лицея. — Только Вовка признался, что работу не выполнил». О том, почему он все же получил пятерку, читатели узнают из публикации «Сочинение ко Дню Победы».

В материале «Воевали наши деды» рассказ о том, как дубоссарцы свято чтят память своих героев – фронтовиков. В их числе — Петр Онуфриевич Мустя и Иван Иванович Будулуца. Они вложили большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения и делали все, чтобы подвиг советского народа стал незабвенным.

В эти дни истории военных лет просто витают в воздухе. Ими наполнено все кругом: и разговоры, и мысли, и музыка, которая звучит в городах и селах, и раскрытые в домах фотоальбомы. Одну такую историю о Степане Яковлевиче Кангаше вы сможете прочесть в нашей газете накануне праздника Великой Победы. И называется она «Был скромным пареньком. И героем».