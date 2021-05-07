У суботньому номері газети «Гомін» 8 травня ви зможете прочитати:

Відпочинок на природі з дітьми

Травневі свята – чудовий час для активного відпочинку і подорожей. Однак, вирушити всією сім’єю кудись на відпочинок (навіть на чотири дні) в інше місто може бути досить не дешево, тому пропонуємо вам п’ять захопливих ідей, які, безсумнівно, сподобаються вашим дітям, і до того ж не потребуватимуть великих фінансових витрат.

Ніна Марченко – почесний громадянин Рибниці

Придністров’я, як і весь світ, готується до святкування чергової річниці Перемоги над фашизмом. Нині, коли майже не залишилося ветеранів та людей, що застали Велику Вітчизняну війну, ми – старше покоління – ще пам’ятаємо часи, коли жодне свято, жоден захід не відбувався без їхньої участі. Вони жили поруч з нами, вони – це наші батьки й діди, матері та бабусі, тітки й дядьки. Багато ветеранів, через свою природну скромність, надівали ордени та медалі тільки на парад, 9 травня. Та декого з них уся Рибниця знала в обличчя. Про одну таку людину – Ніну Петрівну Марченко, яка героїчно воювала в партизанському загоні, наша розповідь.

Про тих, хто завжди готовий допомогти

Кожному з нас, хоч раз у житті, доводилося набирати номер телефону «103» в надії на порятунок. В екстрених випадках, коли виникає загроза здоров’ю, а то й життю, ми хвилюємося, нервуємося, переживаємо і віримо в те, що нас врятує «добрий лікар Айболить», який примчить на супер-швидкому спеціальному автомобілі. I не замислюємося, хто вони – люди, на допомогу яких ми так очікуємо, і не знаємо, що служба швидкої допомоги існувала не завжди. Отже, вона має свою історію.

Зелена скарбниця нашого краю

Хто хоч раз відвідав цей чудовий оазис, розташований, практично, недалеко від центру Тирасполя, закохався в нього назавжди. Будь-якої пори року він приваблює до себе поціновувачів унікальної природи.