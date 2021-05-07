Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 8 май, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Ау контрибуит ла реализаря Викторией ын Мареле Рэзбой пентру Апэраря Патрией, апой ау ридикат цара дин руине, ау едукат копий ши непоць ши астэзь май сынт ын вяцэ, спре феричиря ноастрэ, ши не пот повести историй веридиче дин ачя периоадэ дифичилэ, де неуйтат. Читинд артиколул «Феричиря…мэсуратэ ын дечений ши провокэрь», вець фаче куноштинцэ ку Лилия Николаевна ши Еуӂениу Онуфриевич Столяренко, каре формязэ ун куплу де май бине де шасе дечений!

Ла 22 априлие 2021 Виталие Бабак шь-а сэрбэторит чя де-а 100-а зи де наштере! Ын пофида вырстей ынаинтате, есте актив, оптимист ши ку деосебитэ експресивитате ышь аминтеште евениментеле продусе апроапе опт дечений ын урмэ. Ын артиколул «Аниверсаре секуларэ» думнялуй вине ку амэнунте дин ынтымплэриле прин каре а авут де трекут, цинынд ын меморие денумириле локалитэцилор, нумеле ши пренумеле товарэшилор де луптэ, дателе ши зилеле.

Мэтуша Дария Старых дин сатул Спея, районул Григориопол есте о енчиклопедие вие ын локалитате. Ануме ачастэ бэтрыникэ, микэ де статурэ, дар витязэ, ымпреунэ ку аминтириле ей прециоасе м-ау детерминат сэ скриу ачесте гындурь пе хыртие. Ын артиколул «Прин ань ку аминтиря» вець афла май мулте деталий.

Ын анул трекут, пе териториул Нистренией ау фост рестаурате чирка 15 монументе, фиинд инвестите апроксиматив 3,5 милиоане де рубле дин буӂетул де стат ши 6 мий де рубле дин буӂетеле локале. Чей 10 бэштинашь ай сатулуй Соколовка дин районул Каменка ау адус ын ордине монументул дин чентрул локалитэций. Сэтений менцин ын ордине локул де ынмормынтаре а челор каре ау кэзут пентру елибераря сатулуй лор натал де суб жугул фасчист. Деталий ын артиколул «Сэ ардэ Фокул Вешник».

Ун конструктор дин Хармацка продуче арме. Да-да, продуче… Ши пентру а ну ридика аларма чя маре, вэ спунем де ла бун ынчепут, продуче арме, дар еле ну траг. Есте ворба деспре мулаже де арме де фок ши авиоане милитаре, фолосите ын Мареле Рэзбой пентру Апэраря Патрией, пе каре ле конфекционязэ ку мултэ дибэчие ши инвентивитате Виктор Тодоров дин сатул Хармацка, районул Дубэсарь. Дин артиколул «Ун хармачан продуче арме» вець афла деспре ачест ом ку ынклинацие техникэ вэдитэ.