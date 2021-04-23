Миссия по сохранению родного языка

Треть населения Приднестровья составляют молдаване. Молдавский язык, наряду с украинским и русским, является официальным языком ПМР. Информационной площадкой для носителей языка, отраженного в названии нашего государства, ненавязчивым собеседником, другом вот уже более четверти века является газета «Адевэрул Нистрян».

Определяющая миссия ее творческого коллектива – сохранение и развитие родного языка. Она даже отражена в лозунге, под которым издается «Адевэрул Нистрян», и который еженедельно красуется в каждом газетном номере на первой полосе. Выполнять эту важную миссию дело не из легких. Нужно учитывать, что молдавский язык на исконной для него кириллической графике сохранился в единственном месте в мире – Приднестровской Молдавской Республике. Тем выше ответственность, которая лежит на плечах сотрудников газеты, являющейся официальным изданием, учредителями которого выступают Верховный Совет и Правительство республики.

«Молдаване, как и представители двух других государствообразующих национальностей, имеют конституционное право на получение информации, в том числе из официальных источников, на родном языке. Журналисты нашей газеты пишут на молдавском языке для того, чтобы их могли читать его носители языка, которые тем самым вместе с нами сохраняют и развивают родной язык», – говорит главный редактор газеты «Адевэрул Нистрян» Людмила Солтан.

Одной из главных задач, которую из номера в номер решают журналисты «АН» – донести до читателей в адаптированном виде информацию о деятельности органов государственной власти, прежде всего учредителей газеты. И все это доступным и простым языком. Читатели газеты должны знать, что эти решения госорганов принесут именно ему, в чем их практическая польза, и как они облегчат его жизнь. Так, в частности, в последнее время журналисты газеты активно разъясняют читателям как пользоваться «Порталом госуслуг».

Нужно ли объяснять, что читательской аудиторией издающейся на молдавском языке газеты являются, в первую очередь, молдаване, носители этого певучего и красивого языка. «Адевэрул Нистрян» – газета для молдаван и о молдаванах, прежде всего. Вообще, стоит сказать, что человек с его повседневными заботами, планами, мечтами, проблемами, чаяниями и надеждами являлся и является главным героем газетных публикаций. Причем, если учитывать тот непреложный факт, что большинство представителей молдавского этноса проживают в сельской местности, то и тематика публикуемых материалов сориентирована, в первую очередь, на жителей села. Им интересны публикации о государственной поддержке сельского хозяйства, передовом опыте хозяйствования, развитии АПК и мелиоративной системы, занятости проживающих на селе, обустройстве в сельской местности инфраструктурных объектов, агротуризме.

В основном в селах как раз и живут те, кто сохраняет культуру, обычаи и традиции молдавского народа. Значит, эти темы тоже в топе газетных публикаций. Их журналисты раскрывают в рамках информационного обеспечения реализации положений «Стратегии развития Приднестровья», действие которой рассчитано до 2026 года. Чтобы содержание публикаций задевало сердце сельского труженика, журналисты выезжают в творческие командировки в провинцию, в самые отдалённые уголки нашей республики, где тоже есть жизнь, где люди трудятся, влюбляются, женятся, растят детей, делают добрые дела, поддерживают друг друга и в радости, и в горе, творят. Такие командировки к читателям, позволяют журналистам «Адевэрул Нистрян» собрать и обнародовать поистине уникальный материал, который становится своеобразным социально-экономическим срезом того или иного сельского населенного пункта, где живет «соль земли приднестровской». Подобные публикации вызывают особый интерес читателей, запоминаются им, делают газету читабельней. А все потому, что на первом плане человек, конкретные примеры его деятельности, то, что могут перенять соседи. Эти газетные материалы, словно живописные картины, написанные словом.

О других аспектах многогранной творческой деятельности коллектива «Адевэрул Нистрян» – в последующих публикациях.