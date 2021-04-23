Анонс газеты «Приднестровье» на 24 апреля

В субботнем номере главной газеты страны:

24 апреля – Международный день солидарности молодёжи. В Приднестровье много молодёжных организацией, и одна из них – местное отделение Всероссийского движения «Волонтёры Победы». Деятельность молодых добровольцев республики не осталась без внимания на всероссийском уровне: по итогам 2020 года приднестровское отделение «Волонтёры Победы» заняло второе место по активности среди стран СНГ — подробнее в материале «Достойная молодость».

Ирина Макутонина провела тысячи операций как на фронтах, так и в мирное время, спасая людей. Об этой замечательной женщине читатели смогут узнать, прочитав очерк-воспоминание «Дарила надежду на жизнь» в рубрике «Незабытые имена».

Близ села Грушка есть овраг, про который рассказывают разные истории. Кто говорит, что туда в незапамятные времена спускалась сама богиня-охотница Диана или Артемида, покровительствующая всему живому на земле. Потому-де место и называется «Рыпа вие», в переводе с молдавского: «Живой овраг». Иные сообщают, что ложбину отличает характерная акустика, многократное эхо, которое словно бы «оживляет» балку. И те, и другие согласны, что овраг непростой уже потому, что у него есть имя и легенда, с ним связанная, «Легенда о Рыпа Вие».

В рубрике «Этажи» газета продолжает молодёжную тему и по традиции даёт площадку начинающим авторам: Максиму Вельвичу из села Бычок, Яне Сакка из Дубоссар и Даниилу Касьянову из Тирасполя.

О талантливых, любознательных, трудолюбивых и творческих детях, с которыми можно разговаривать практически на любые темы, расскажет статья «Дети: они такие талантливые!». У них своя точка зрения на происходящее, нестандартный подход к решению различных, казалось бы, сложных задач. Они умеют сопереживать и поддерживать друг друга. Все они – учащиеся столичной детской школы искусств МОУ «ТСШК № 12», но каждый из них – это отдельная Вселенная…

О том, как тираспольский восьмиклассник Роман Шалапов занял первое место по республике со своей исследовательской работой «Удалённое обучение: влияние на психоэмоциональное и физическое здоровье учеников». О том, как парень вырвался вперёд, соревнуясь даже со старшеклассниками всего Приднестровья, удивив членов жюри дизайнерскими «фишками» в презентации работы — читайте в субботнем материале-интервью «Онлайн-обучение — тема для исследований».

Также в номере география Приднестровской кухни, гороскоп и истории одного дня.