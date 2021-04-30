У суботньому номері газети «Гомін» 1 травня ви зможете прочитати:

Головна місія підприємства

Хліб – основа нашого життя, незамінний і улюблений людьми продукт. Недарма кажуть: «Хліб усьому голова!». З давніх-давен його «створення» вимагало від пекаря особливої майстерності, терпіння, любові до своєї справи. Швидше за все людство почувається цивілізованим відтоді, як первісна людина посадила в землю зерно. Воно проросло, і з Божого провидіння з нього зробили борошно, а потім спекли хліб.

Великдень: витоки та сучасність

«Пасха», «Великдень», «Воскресіння Господнє» – усі ці найменування здавна використовуються нами для того, щоб сповістити про одне з найголовніших свят у культурі українського народу. Насправді це три різних свята, які історично переплелися та явили собою те одне, що ми звикли зустрічати й відзначати весною.

60-річний ювілей і довгоочікуване новосілля

У 40-у річницю Великої Жовтневої соціалістичної революції колгоспники Катеринівки розпочали спорудження Будинку культури, оскільки старий сільський клуб вже не вміщав усіх охочих залучитися до участі в художній самодіяльності та відвідувати культмасові заходи. Будівництво тривало декілька років. Лише навесні 1961-го споруда була повністю готова до роботи.

Великодні мотиви у творчості Анастасії Спориш

Анастасія (за записом у метриці, а для всіх – Надія) освіту здобувала спочатку в сільській школі рідного села, в класі-комплекті. Вчителькою вирішила стати завдяки своїй першій учительці Антоніні Василівні Пасічник. Зі спогадів: «Дітей я любила, як люблять усі діти, а от терпіння і вміння навчати інших передалися саме від неї».