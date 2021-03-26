Анонс газеты «Приднестровье» на 27 марта

В субботнем номере главной газеты республики ее журналисты поднимают много тем. Это и третья волна коронавируса, и рассказ о героическом летчике и истории уехавших на заработки за границу и многое другое.

Пандемию справедливо называют вызовом государству, всему обществу. Основная нагрузка, несомненно, лежит на плечах врачей, всё это время находящихся на передовой, в эпицентре событий. В условиях нового пика заболеваемости коронавирусом эта нагрузка ещё более возрастает. О роли труда медработников и о том, как им можно помочь — в материале «На гребне третьей волны».

«У каждого своя история» – так назвала письмо жительница Слободзеи Оксана Викторова. «Никогда не думала, что мою семью коснётся инфекция COVID-19, которая перевернула весь мир и в миг изменила жизненный ритм человечества. Одни расценивают это заболевание на уровне разговоров, кто-то воспринимает с усмешкой, а кто-то в панике, боясь заболеть. Я, муж и двое детей оказались в ковид-госпитале…».

Рассказ о трагической судьбе героя корейской войны, военного летчика, уроженца Рыбницы Евгении Стаднике читатели смогут прочитать в свежем номере издания. В феврале 1955 года самолёт, пилотируемый капитаном Стадником, вылетел в учебный полёт и пропал. И только через полвека архангельские поисковики смогли раскрыть тайну его гибели.

Когда заводят речь о питомниках саженцев, то подразумевается, что это сельскохозяйственные культуры. Но в первую очередь статья с интригующим названием Абракадабры с Казино и Парадом будет посвящена выращиванию в частном питомнике семьи Лутий саженцев декоративных растений. Не хлебом единым жив человек!

«До сегодняшнего дня они работают плотниками, делают поддоны из дерева, и еще не разу не выходили в город, так как хозяин забрал паспорта, чтобы показать полиции, и до сих пор их не отдает. Они как рабы безвылазно на закрытом производстве по четырнадцать часов в день работают, здесь же спят и себя кормят». Вот и ищу теперь того человека, который помог им туда поехать, — рассказала редакции Елена Ивановна, мать одного молодого тираспольчанина, отправившегося с друзьями на заработки за рубеж. Более подробно об этой и других историях читайте в материале «В Польшу за счастьем, но каким?».

Также в номере гороскоп, информация о магнитных бурях в апреле, народные приметы второго месяца весны и фотоконкурс «Молодые лица Приднестровья».