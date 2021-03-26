Государство поддерживает молодых

Объявленный главой государства Год молодежи послужил своеобразным сигналом к тому, чтобы героями материалов в СМИ все чаще становились молодые люди. Не исключение в этом отношении и страницы республиканских печатных изданий, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

Редакция газеты «Приднестровье» продолжила знакомить читателей газеты с руководителями представительных органов местной власти – городских и районных Советов народных депутатов. Одним из них стала самый молодой депутат Слободзейского горрайсовета, который его и возглавила Татьяна Залевская. В беседе с корреспондентом она рассказала, как пришла к этой должности, что намерена на ней предпринять для улучшения жизни земляков. Обо всем этом в интервью под заголовком «Главное – созидательная сила».

Благодаря неравнодушному отношению к жизни и окружающим на Молдавской ГРЭС возникло волонтерское движение. Инициативу молодых поддержало руководство станции. Возглавил созданную организацию Евгений Соломатин. На ее счету уже немало добрых дел. Каких именно можно узнать из статьи «Давайте говорить о доброте».

Социальные, психологические и иные аспекты разводов среди молодых пар анализирует корреспондент газеты в публикации «Серебряный развод». Основой для этого послужили статистические данные и мнение экспертов, работников ЗАГСов.

В марте текущего года МВД отметит 30-летие. На страницах газеты «Приднестровье» открыта рубрика «Ровесники МВД». В ней – рассказы о молодых сотрудниках, связавших жизнь с правоохранительными органами. И первый материал под названием «Мария Егорова – инспектор ДПС».

Один из материалов подборки «Здоровье – это здорово!» озаглавлен «Зуб даю!». Это рассказ о стоматологе Александре Фуксе, который, несмотря молодость, занимает должность заместителя главного врача по лечебной работе ГУ «Тираспольская городская стоматологическая поликлиника».

Понятия молодость и спорт неразделимы, считают авторы газеты «Гомин», представляя материал под названием «Приднестровский чемпион». Он повествует о спортивных достижениях кикбоксера Максима Казаку.

«Карамель от Дмитрия Гординского». Так названа публикация, рассказывающая о первых шагах в бизнесе молодого приднестровского предпринимателя. Он создал новое предприятие «Мастерская карамели» и пять новых рабочих мест. Параллельно Дмитрий еще занимается компьютерным сервисом.

«Новые имена 20-го столетия». Этот материал собкора из Рыбницы информирует читателей о старте творческого конкурса молодых исполнителей. Он пройдет в рамках учрежденного в ПМР Года молодежи.

«План мероприятий по проведению Года молодежи». Так красноречиво названа статья, рассказывающая о содержании этого документа, сроках реализации намеченных на 2021 год мероприятий.

Курсанты Тираспольского юридического института МВД приняли участие в республиканском конкурсе «Моя законотворческая деятельность». Он был объявлен министерством просвещения и приурочен к Дню Конституции. Подробности – в материале «Наша молодежь – наше будущее».

О том, кем видят себя в будущем и что для этого делают в беседе с корреспондентом газеты «Адевэрул Нистрян» рассказывают выпускники молдавской школы с. Жура Рыбницкого района. Мария Рыбак хочет стать поваром и уже пробует свои силы на кухне. Валентин Плешивый видит себя механизатором, ему нравится работать на земле. О выборе будущей профессии читайте в материале «О чем мечтают завтрашние выпускники?»

Екатерина Арнаут, руководит работой клуба спортивного танца «Грация». Она с увлечением рассказывает о своих подопечных, делится планами. Обо всем этом можно прочитать в статье «Искусство, творящее чудеса».

«Победы вдохновляют на новые победы», – уверена Татьяна Деревенко, начальник Управления физической культуры и спорта госадминистрации г. Бендеры. По ее мнению, пристрастие к здоровому образу жизни необходимо прививать детям с малых лет, с детского сада. Тогда и будет здоровым общество.

Еще пять молодых приднестровских семей стали участниками государственной программы льготного ипотечного кредитования. О том, как они получали сертификаты на приобретение жилья читайте в материале «Молодёжь становится собственниками квартир».

«Семья – будущее общества». Из этого основополагающего критерия исходили разработчики Концепции семейной политики, реализация которой рассчитана на 2021-2026 годы. Согласно стратегическому документу, молодые семьи будут получать всестороннюю помощь от государства.

«Онлайн все-таки невозможно почувствовать вкус…» Так называется публикация, в которой рассказывается о молодом предпринимателе Денисе Соколенко. Он мастер по копчению мяса.

Три выпускницы теоретического лицея им Л. Берга, что в Бендерах победили в соревнованиях школьных проектов «Лечу выше всех». Почему именно они можно узнать из статьи «Путь к профессиональному успеху».