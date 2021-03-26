У суботньому номері газети «Гомін» 27 березня  ви зможете прочитати:

Підсумки акції «Первоцвіти»

Республіканська екологічна акція «Збережемо первоцвіти» на території Придністров’я тривала з 11-го по 18 березня. Організатором події виступило Міністерство сільського господарства та природних ресурсів.

Всесвітній день поширення інформації про проблеми аутизму

У листопаді 2007 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 2 квітня Всесвітнім днем поширення інформації про проблеми аутизму, будучи глибоко стурбованою неухильним збільшенням кількості дітей, які страждають розладами аутичного спектру.

Від експериментів – до наукових розробок

Помилувавшись пейзажем біля так званого «Острова кохання», розташованого на Дністрі між селами Бичок і Красногірка, кореспонденти попрямували в селянсько-фермерське господарство (СФГ) Олександра Саранчі. Олександр Миколайович та його дружина Олена Опанасівна об’єднали наділи ще кількох власників і обробляють разом 180 га землі. Побачене свідчило про нові підходи до обробітку просапних та овочевих культур, про планомірне підвищення родючості ґрунту.

Швейники роблять світ ошатнішим і теплішим

У листопаді минулого року найбільш відома на світовому ринку придністровська швейна фабрика «Одема» відзначила 75-річний ювілей. На сьогодні підприємство має сучасне модернізоване виробництво з висококласними фахівцями. На фабриці трудяться 506 осіб, 30 % з них – молодь. «Одема» співпрацює з багатьма країнами й більшу частину продукції виробляє на експорт.

План городника-садівника на березень – квітень

У народі кажуть: «Був би сад, а солов’ї прилетять». Щоб насолоджуватися чарівним співом маленьких сірих непоказних пташечок, треба попрацювати в садку і в городі та створити умови не тільки для них, а й для себе та своїх рідних заради власного задоволення. Працювати ж рекомендовано за спеціальним календарем.