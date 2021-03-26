Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 27 мартие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Пе трасеул Тираспол-Каменка о бунэ парте дин индикатоаре не ориентязэ спре ашезаря сателор де пе малул Ниструлуй. Бэштинаший с-ау депринс ши ну май атраг атенция ла фрумусеця локалитэцилор. Мусафирий, ынсэ, сынт ынкынтаць де друмуриле каре ыць фак импресия кэ те дук кяр ын апа артерей принчипале а Нистренией. Сатул есте аскунс дупэ дял, яр де пе малул опус се оглиндеште ын апэ пэдуря. Фрумусеця адеменитоаре а цэришоаре ноасте о вець «адмира», читинд артиколул «Авець грижэ де натурэ!»

«А фи примар ла сат есте о мункэ екстрем де гря. Дар, ку рэбдаре, амбицие, путере де мункэ ши ку сприжинул четэценилор, нимик ну есте импосибил ын а реуши», — е конвинс Леонид Касьянов, прешединтеле Советулуй сэтеск дин сатул Роги, районул Дубэсарь. Ын анул 2005, думнялуй а пус пункт ын история ку плекэриле, кынд и с-а пропус функция де примар ал сатулуй. Деши идея ый пэрусе абсурдэ, кэч ера ла вырста де доар 28 де ань ши ну авя експериенцэ ын але кондучерий, тотушь, а ынчеркат. Дин артиколул «Плин де рэбдаре, амбицие ши путере де лукру» вець афла де че консэтений й-ау акордат вотул де ынкредере.

Май бине де 12 ань, ын Нистрения активязэ уна динтре челе май амбициоасе ынтреприндерь продукэтоаре де мурэтурь, маринате ши консерве дин фрукте ши легуме СРЛ «Агропроминвест Груп». Ала Якобенко, директоаря ынтреприндерий, ын фиекаре ан, алэтурь де ангажаций сэй, депуне ефортурь марь, пентру а офери консуматорилор дин царэ ши де песте хотаре продусе де калитате. Ын артиколул «Сченариу модерат позитив де дезволтаре» вець афла де че продукэторий аутохтонь депун ефортурь пентру а сатисфаче черинцеле консуматорилор ши пентру а офери продусе калитативе че ар кореспунде стандарделор интернационале.

Нистрений, ын ултимул тимп, тот май дес кумпэрэ хайне ши ынкэлцэминте ын магазине онлайн. Потривит лор, сортиментул е май екстинс, яр прецуриле сынт де кытева орь май мичь, декыт ын челе класиче. Ын плус, лукрязэ нон-стоп. Поць селекта продуселе ын ритмул тэу ши ай суфичиент тимп пентру куӂетаре. Ын артикоул «Комерчианций нистрень инсуфлэ ынкредере…» вець афла май мулте деталий деспре магазинеле онлайн ши де че контязэ ливраря кумпэрэтурий ла домичилиу.