Газеты в помощь учебе

Чтение газет – признак интеллигентности. Когда газеты только появились, читать их имели возможность только те, кто был обучен грамоте. Слава Богу, те времена давно стали «преданьем старины глубокой». Практически всеобщая грамотность накрыла покрывалом весь земной шар. И, несмотря на то, что в способах и формах распространения информации человечество продвинулось далеко вперед, чтение газет по-прежнему остается признаком хорошего тона, престижа «homo читающего».

Традиционным считается отнесение к среде интеллигенции педагогов, учителей, преподавателей – людей каждодневно сеющих «разумное, доброе, вечное», обучающих дошкольников, учеников школ, студентов. Не переоценить роль учителя в воспитании нашего будущего. Неизменным спутником его работы и жизни должны быть не только книги, учебники, методические пособия, но и такое периодическое средство массовой информации, как газеты. Они помогают педагогам оставаться в центре бушующих информационных потоков, в какой бы форме, традиционной или инновационной, эта информация не подавалась бы, использовать ее в своей профессиональной деятельности.

Эту мысль в ходе встречи с заместителем начальника Тираспольского УНО по образовательной деятельности Любовью Лысак продвигали сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». На протяжении последних лет газеты «Приднестровье», «Гомін», «Адевэрул Нистрян» стали активными помощниками воспитателей детских садов, учителей школ, преподавателей средних специальных и высших учебных заведений Приднестровья.

Тема народного образования одна из самых важных на страницах республиканских газет. Их журналисты охотно пишут об обучении и воспитании, инновационных методах преподавания, новинках педагогической науки, формах и методах работы ведущих приднестровских педагогов. Есть и обратная связь – сами педагоги нередкие гости на страницах республиканских печатных изданий. Они выступают в качестве авторов многочисленных публикаций на волнующие их темы. Тем самым они пополняют собственный «портфолио», необходимый им для получения очередной квалификационной категории.

У творческих коллективов газет «Гомін» и «Адевэрул Нистрян» вообще особая миссия – сохранение и развитие украинского и молдавского языков, являющихся в ПМР официальными, культуры, обычаев, традиций украинцев и молдаван. Во многом прерванные в последние годы гуманитарные связи между Приднестровьем и Украиной обнаружили определенный дефицит учебной и учебно-методической литературы, используемой в образовательном процессе в учреждениях просвещения, обучающих на украинском языке. И газета «Гомін» стала для учителей своеобразной палочкой-выручалочкой, печатным методическим пособием.

Еще большее значение для педагогов учебных заведений республики, в которых преподавание ведется на молдавском языке, имеют публикации газеты «Адевэрул Нистрян». Причин этому несколько. Во-первых, только в Приднестровье используется молдавский язык на исконной кириллической графике. Во-вторых, позаимствовать что-то у соседних Молдовы и Румынии невозможно, прежде всего, по идеологическим мотивам. Это значит, что мы вправе рассчитывать исключительно на собственные силы. Именно поэтому страницы республиканской газеты, издающейся на молдавском языке, являются своеобразной творческой лабораторией и профессиональной мастерской по сохранению и развитию одного из трех официальных языков Приднестровья. Одним из красноречивых примеров ее работы является постоянная рубрика с говорящим названием «Говорим правильно». Нехватку учебной литературы, методических пособий также восполняют публикации газеты «Адевэрул Нистрян».

Нередко на страницах официальных газет республики, учредителями которых являются Верховный Совет и Правительство, публикуются материалы о проводимых для учителей и школьников всевозможных конкурсах, в том числе имеющих международный статус. Благодаря таким публикациям, в конкурсах могут принять участие и приднестровцы, что с удовольствием делают как учителя, так и школьники.

Газета «Приднестровье» на протяжении последних нескольких лет печатает тематическую страницу «Этажи». Ее публикации направлены на молодежную аудиторию, в том числе ученическую. Это весьма актуально в объявленный главой государства Год молодежи.

Школьные библиотеки оформляют подписку на республиканские печатные издания. Но журналисты газет, сотрудники ГУ «Приднестровская газета» ставят перед собой и более амбициозные цели – чтобы республиканские газеты выписывали сами педагоги, чтобы от месяца к месяцу ширился их читательский круг.